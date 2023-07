Gundam: annunciato un nuovo progetto anime all’Anime Expo

Gundam è un franchise giapponese d’animazione creato da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate per lo studio Sunrise nel 1979. La serie è ambientata in un futuro dove l’umanità ha iniziato a colonizzare lo spazio ed è incentrata su robot antropomorfi da combattimento con pilota umano, denominati mobile suit. E con il presente articolo vogliamo riportare che il famoso franchise sui mecha ha confermato all’Anime Expo di quest’anno un nuovo progetto anime in lavorazione. Questo annuncio è sicuramente sorprendente non solo perché ci sarà un nuovo progetto sulla serie, ma anche per lo specifico stile di animazione che questo nuovo capitolo di Mobile Suit Gundam presenterà.

Questo prossimo progetto si intitolerà Gundam: Requiem For Vengeance e sarà diretto da Erasmus Brosdau. Sarà coinvolto anche lo scrittore Gavin Hignight, che potrebbe essere conosciuto per titoli Star Wars: Resistance, Transformers: Cyberverse e Tekken: Bloodline. La serie in arrivo non ha rivelato troppe informazioni sulla sua storia. Ma il materiale mostrato al panel di Bandai Namco Filmworks ha confermato che si svolgerà nell’universo di Universal Century.

La prossima serie sarà animata attraverso Unreal Engine 5, sviluppato da Epic Games. E questo rappresenta un bel punto di partenza per il franchise e forse per gli anime in generale. Durante l’evento è stato condiviso anche il primo trailer, che è visibile in cima al presente articolo. La storia si svolge dal punto di vista del Principato di Zeon e il trailer conferma che le vicende prendono luogo undici mesi dopo la guerra rivoluzionaria. La storia è incentrata su Iria Sorari e questo progetto includerà il mobile suit Zeon Zaku II e il mobile suit Gundam della Federazione.

Gundam offre da tanti anni numerosi contenuti, continuando ad appassionare numerosi fan. E di certo la capacità di raccontare storie che non sono vincolate da un solo universo, lo rendono un prodotto sempre rivisitabile. Di fatto il famoso franchise mecha, riesce a individuare sempre nuovi modi per proporre nuove vicende e personaggi. Al momento non ci sono informazioni su una potenziale data di uscita del nuovo progetto Mobile Suit Gundam: Requiem For Vengeance, quindi continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.

