Among Us: annunciata la serie animata dalla CBS

Il noto videogioco Among Us diventa una serie animata prodotta dalla CBS Studios. Il noto titolo uscito nel 2020, durante il periodo della pandemia è stato uno dei successi più noti di quel periodo dove la sua natura da free-to-play ha di certo giovato alla sua notorietà.

Secondo quanto riportato da Comic Book la CBS Eye Animation Productions è alla guida dell’adattamento di Among Us. Owen Dennis sarà il creatore e produttore esecutivo della serie presso i CBS Studios e lavorerà in tandem con Titmouse, la società di animazione che sta dietro al progetto.

In precedenza, Dennis è noto per aver creato la serie Infinity Train di Cartoon Network, che ha riscosso un grande successo con le sue quattro stagioni. In passato ha lavorato anche come sceneggiatore di Regular Show di Cartoon Network. Oltre questo non sappiamo ancora nulla al riguardo, ma abbiamo solamente la conferma ufficiale.

Non abbiamo una trama, delle immagini o teaser vari, né una piattaforma streaming su cui la serie verrà distribuita: insomma dobbiamo ancora attendere il tutto anche se le prime informazioni al riguardo sembrano essere davvero molto interessanti.

Dato che la CBS è coinvolta nel progetto è molto probabile che la serie possa finire su Paramount+, dato che quasi tutti gli altri programmi associati alla rete tendono ad approdare sulla piattaforma. Non è ancora stata fornita una finestra di uscita, anche se nei prossimi mesi dovremmo iniziare a saperne di più.

La sinossi pubblicata è sostanzialmente simile a quella del gioco, quindi si parla di impostori mutaforma intenti a sabotare e uccidere tutti i membri presenti sulla nave, così da impossessarsene per i loro intenti. Non sappiamo come questo possa funzionare con una trama di una serie animata, quindi per questo il tutto risulta intrigante.

Cosa ne pensate?

