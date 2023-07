Quello che probabilmente “rasserenava” il pubblico appassionato di One Piece era la presenza di Oda dietro il live action di prossima uscita il 31 agosto, dove la nota piattaforma streaming Netflix si è messa nuovamente in gioco dopo flop clamorosi come il film di Death Note e Cowboy Bebop.

Nonostante come produttore esecutivo Oda può aver fatto un grande lavoro, ovviamente non può avere il potere su tutto, ne tanto meno le capacità per realizzare un prodotto in solitaria come questa serie, quindi nonostante l’enorme “boost” gli appassionati hanno avuto comunque da ridire, accennando a frasi del tipo “ma la presenza di Oda non è presente nella serie”, senza neanche aver visto qualche puntata del prodotto in uscita ad agosto.

Tale affermazione può anche essere comprensibile, vista l’enorme mole di difetti evidenziati all’interno del primo teaser trailer, anche se nelle fedeltà di alcune sequenze la mano di Eiichiro si sente eccome, specie su alcune dinamiche come l’aggressione del Re della Scogliera verso Shanks, o il semplice primo incontro tra Zoro e Luffy.

Nonostante la ricreazione confusa e abbastanza caotica di alcune sequenze se vogliamo parlare di rispetto, cuore e fedeltà dell’opera originale su questo, almeno non trailer non abbiamo dubbi anche per via dei motivi discusso poco fa all’interno dell’articolo. Qui potete vedere anche un paragone con Shells Town.

One Piece – Netflix: Oda è presente, eccome

I fan di vecchia data avranno senza dubbio avuto modo di notare alcune trasposizioni maniacali presenti all’interno di questa prima clip, nonostante i difetti evidenti presenti all’interno delle location mostrate, con ricreazioni poco credibili di fortezze su riprese reali, creando un forte e strano senza della percezione. Qui potete ammirare un’altra immagine comparata con l’anime.



Queste mancanze a livello tecnico purtroppo sono esenti dal controllo di Oda, quindi anche per questo è inutile dire e ribadire della presenza del sensei all’interno della nuova serie Netflix, visto che quest’ultimo si è occupato di donare un volto generale al prodotto che rispecchiasse al meglio la sua storia, rispettando anche i canoni di questo genere di prodotti molto in voga in territorio nipponico.

Nelle piccole scene, nelle riprese e nelle sequenze viste e assaggiate nella clip visionabile anche in calce, non è possibile giudicare un intero prodotto senza neanche averlo visto, sia in positivo che in negativo sia chiaro.

L’amore e la dedizione di attori, produttori, tecnici, costumisti, scrittori e via discorrendo sono tangibili e questo primo teaser scaglia come uno dei migliori attacchi di Luffy nel cuore dello spettatore/lettore di vecchia data, un messaggio davvero forte, dove con i giusti occhi può vedere tutta la passione e l’attenzione di questa serie TV.

Un live action dal cuore d’oro?

In questo genere di prodotti conta molto la realizzazione tecnica, la messa in scena, la scrittura e anche l’adattamento, quindi di certo la passione e l’amore non possono reggere determinati aspetti, anche se alla fine è veramente un punto di forza non indifferente, visto che in questo genere di adattamenti è una cosa davvero fondamentale.

Sono stati presi in giro anche gli outfit dei protagonisti, senza dar peso anche in questo caso, all’attenzione ai dettagli, visto che la camicia di Luffy ad esempio, è ispirata alle cover a colori di Oda, e alle illustrazioni pubblicate nel corso di questi anni, dando ancora una volta sfogo alla passione che da sempre lo contraddistingue.

Ci sono dei difetti, così come in tantissimi prodotti, ma non per questo la presenza di alcuni elementi dimostri la poca qualità della serie, visto che come spesso abbiamo accennato, dobbiamo ancora vedere con attenzione tutti gli 8 episodi della serie e di come questi ultimi si fondono tra di loro, creando forse un qualcosa colmo di difetti probabilmente, ma con un anima che molti live action precedenti forse non hanno mai avuto.

Il cast principale visto nel video qui sopra include personaggi come Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp e Taz Skylar nei panni di Sanji.

Il cast esteso di One Piece comprende anche Morgan Davies nel ruolo di Koby, Ilia Isorelýs Paulino nel ruolo di Alvida, McKinley Blecher nel ruolo di Arlong, Jeff Ward nel ruolo di Buggy, Vincent Regan nel ruolo di Garp, Aidan Scott nel ruolo di Helmeppo.

Peter Gadiot nel ruolo di Shanks, Jean Henry nel ruolo di Fullbody, Len-Barry Simons nel ruolo di Chew, Alexander Maniatis nel ruolo di Klahadore, Steven Ward nel ruolo di Mihawk, Craig Fairbrass nel ruolo di Chef Zeff, Langley Kirkwood nel ruolo del Capitano Morgan.

Celeste Loots nel ruolo di Kaya, Chioma Umeala nel ruolo di Nojiko, Sven Ruygrok nel ruolo di Cabaji, Milton Schorr nel ruolo di Don Krieg, Maximilian Lee Piazza nel ruolo del giovane Zoro, Audrey Cymone nel ruolo di Kuina, Albert Pretorius nel ruolo di Buchi e Nicole Fortuin nel ruolo di Ririka.

Fonte YouTube