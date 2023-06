Demon Slayer dopo il grande finale della terza stagione guarda già al futuro e i numeri raggiunti anche questa volta non potevano non far confermare la quarta stagione dalla produzione, molto probabilmente già a lavoro per trasmetterla il prima possibile, vista la mole di appassionati sempre in aumento nel corso degli anni.

Per festeggiare in un certo senso tale annuncio, la produzione ha voluto pubblicare su Twitter una succosa novità per celebrare il prossimo adattamento animato dell’arco narrativo del manga: Hashira Training, presente successivamente all’interno della storia dopo quello appena raccontato all’interno della terza stagione.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” ha appena concluso il suo “Swordsmith Village Arc” e come ben sapete ha aggiunto all’interno del roster il Pilastro della Nebbia e quello dell’Amore, fondendoli agli Hashira già presentati a partire dalla prima stagione anime.

La visual è stata poi pubblicata anche su YouTube con un motion video molto interessante visionabile in calce, dove al centro sono presenti i prossimi protagonisti dell’arco narrativo adattato all’interno della prossima stagione.

Il video accenna solamente agli archi precedenti, con il fuoco che “racchiude” il Mugen Train, la fascia di Daki che simbolizza l’Entertainment District Arc e la spada di Mitsuri che rappresenta lo Swordsmith Village Arc appena concluso.

Quindi la clip mostra ampiamente gli 8 Hashira, seguiti da immagini di Giyu, Shinobu, Gyomei, Sanemi e Obanai.

Demon Slayer: prime novità sulla stagione 4

Da come avete visto sono presenti ben 8 Pilastri dove al centro del’Hashira Training saranno messi in mostra e saranno pronti a combattere, viste anche le prossime avventure che aspettano i protagonisti, ormai anche in dirittura d’arriva, dato che ormai mancano solo pochi archi narrativi alla fine della storia.

Ricordiamo in totale i volumi di Demon Slayer: 23, un numero buono ma non consistente, longevo, quindi anche per questo motivo anche la trasposizione animata vedrà tra qualche anno la sua conclusione, come leggiamo su CB.

