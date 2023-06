Vinland Saga: il confronto tra Thorfinn e Canute si conclude in modo inaspettato

La seconda stagione di Vinland Saga è lontana rispetto ai contenuti della prima. Infatti la seconda stagione si concentra sul giovane Thorfinn che cerca di trovare un modo per sfuggire alla guerra e alla violenza di questo mondo insanguinato. Ora l’ultima stagione sviluppata da MAPPA, si prepara a giungere al termine. E il momento che tutti i fan stanno principalmente attendendo è il confronto tra Throfinn e Canute.

Prima di proseguire specifichiamo che il presente articolo conterrà degli spoiler. Quindi consigliamo a coloro non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi di Vinland Saga di non proseguire con la lettura.

Il loro confronto, che era una fase molto attesa, si è conclusa in un modo decisamente inaspettato.

Per ottenere un’udienza con Canute, Thorfinn ha dovuto affrontare un bel processo. Il protagonista vichingo ha infatti subito cento colpi da un guerriero che era il doppio di lui. Ma ha sopportato tutto grazie al suo addestramento. Parlando direttamente con Canute, Thorfinn si trova in un vicolo cieco, apparentemente incapace di convincere il Re a non prendere la fattoria di Ketil con la forza. Così, il protagonista principale è riuscito ad adottare un approccio che molti fan non si aspettavano, ma perfettamente in linea con lo sviluppo del suo personaggio nella seconda stagione.

All’inizio, Canute era piuttosto irremovibile sul fatto che non avrebbe ceduto, continuando a rivendicare sue le risorse di Ketil. L’approccio di Thorfinn, se Canute avesse continuato ad attaccare, era semplicemente di fuggire nel tentativo di trovare una terra libera dalla violenza e dalla guerra. Il Re trova divertente questa sua rivelazione, e inaspettatamente funziona, in quanto riesce a fargli cambiare idea. E di conseguenza il capo d’Inghilterra lascia la fattoria.

L’ultimo episodio di Vinland Saga ha svelato il modo in cui le paure iniziali di Canute erano infondate. In origine, il Re pensava di aver bisogno delle risorse per impedire che una potenziale rivolta inglese avesse luogo. Ma questa rivolta che non è mai avvenuta. Quindi l’approccio di Thorfinn ha completamente funzionato, e questa fase dell’anime non ha fatto altro che confermare che la seconda stagione di Vinland Saga è una delle migliori dell’anno.

