One Piece: Eiichiro Oda rivela un nuovo dettaglio sui Frutti del Diavolo

Uno dei tanti elementi più caratteristici di One Piece non può che essere il Frutto del Diavolo. Parliamo di frutti straordinari che donano una grande varietà di poteri, unici per ogni frutto, che si dividono in tre categorie: Paramisha, Zoo Zoo e Rogia. Molti erano i misteri intorno a questa incredibile fonte di poteri e durante l’ultimo arco narrativo Oda ha rivelato molti dettagli legati alla loro origine.

Questa rivelazione infatti è avvenuta quando Rufy e i suoi compagni di viaggio hanno incontrato l’uomo più intelligente del mondo, Vegapunk. Così i lettori hanno potuto scoprire qualcosa di inedito sui Frutti che hanno conferito innumerevoli tipologie di poteri. Con il presente articolo vogliamo riportare un nuovo dettaglio sui Frutti del Diavolo, in seguito alla pubblicazione del capitolo 1086 di One Piece. E pare che esista una sorta di libro che racchiuda ogni singola tipologia di questi frutti, simili a una Bibbia.

Prima di proseguire vogliamo specificare che il presente articolo conterrà degli spoiler. Quindi consigliamo a coloro non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di non proseguire oltre.

Nell’arco della saga finale di One Piece, Oda ha cominciato ad approfondire alcune vicissitudini che erano solo accennate in passato o nei capitoli precedenti. L’ultimo più importante aggiornamento è il chiarimento della morte di Re Cobra, per la quale inizialmente era accusato Sabo. L’erede del Frutto dei Diavolo di Ace però, riesce a spiegare la verità del Reverie, parlando di una nuova misteriosa minaccia nota come Im.

Nel tentativo di decifrare la vera identità di Im, Emporio Ivankov consegna a Sabo un libro particolare. E facendo molta attenzione, si riesce a leggere che si intitola “Libro della Genesi“. I fan più attenti hanno individuato il titolo del libro, che allude alla Bibbia cristiana, poiché ha un capitolo con lo stesso nome. One Piece si trova nel suo percorso finale dopo oltre 20 anni, quindi tutti i fan devono aspettarsi dettagli o colpi di scena sempre più incredibili.

Nel consegnare a Sabo il libro, Ivankov è scenso più nel dettaglio sull’identità del misterioso Im. Infatti spiega che 800 anni fa, tra i primi 20 Regni che hanno creato il mondo, c’era un monarca di nome Sant’Im della dinastia Nerona. Ma quello che sconvolge è che potrebbe essere vivo dopo centinaia di anni perché pare ci siano i mezzi per creare la vita eterna.

