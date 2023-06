One Punch Man 183: il cliffhanger mostra un nuovo potenziamento

Con il nuovo capitolo One Punch Man ha mosso dei passi molto interessanti per il nuovo arco narrativo, e così come accennato anche negli scorsi articoli a quanto pare al centro della nuova saga vederemo Genos, l’allievo del protagonista Saitama.

Se avete letto le ultime al riguardo (se non lo avete fatto non continuate), avete ben chiara la situazione all’interno del mondo creato da ONE, dove l’Associazione dei Mostri ha provocato dei danni gravi all’Associazione degli Eroi, al momento occupata a ricostruire il tutto.

Il capitolo 183 ha anche confermato la presenza di un nuovo gruppo di eroi che vuole andare a contrastare l’attuale Associazione degli Eroi, seguendo appunto altre strade e anche altre direttive. Questa ha anche rivelato passo dopo passo l’evoluzione di alcuni personaggi, così come avvenuto anche con Genos appunto.

L’inizio di questa nuova saga mette al centro non solo i danni fisici provocati durante l’ultimo arco narrativo, ma anche quelli psicologici, vista la caduta di alcuni eroi per quanto riguarda questo punto di vista, dove successivamente ad alcuni combattimenti hanno perso la fiducia in loro stessi.

Insieme a questi anche il nuovo gruppo di eroi appena citato ha chiesto a Genos se volesse unirsi a loro, creando così un nuovo volto all’interno della città, ancora troppo fossilizzato al dovere dell’Associazione Eroi.

Durante la lettura del capitolo notiamo l’incremento di potenza dell’allievo di Saitama dopo ultimi aggiornamenti del dottor Kuseno, che a quanto pare lo ha reso una macchina da guerra di una caratura eccezionale. Infatti il Cyborg ha anche sfidato l’eroe apatico in un incontro amichevole, così da testare la sua forza.

Questa fiducia arriva in Genos quando quest’ultimo riesce a tener testa a delle minacce di livello Drago da solo e con facilità, quindi forse è veramente arrivato il momento di una crescita smisurata.

