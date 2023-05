One Punch Man è uno dei manga/anime più influenti di sempre e anche il noto attore Micheal B. Jordan ama questo franchise; lo ama talmente tanto da far visita allo stesso artista Yusuke Muarata, come ben sapete l’illustratore per eccellenza dell’assurda storia creata e scritta da ONE.

Durante la prima del film “Creed III” che segna il debutto di Jordan dietro la macchina da presa il noto attore si è recato in Giappone per presenziare alla proiezione, dove alla fine di quest’ultima sarebbe anche stato trasmesso un anime dedicato alla saga, dove al centro ci sono gli autori dell’anime “Megalobox”, anch’esso incentrata sulla nobile arte.

Per questo motivo Micheal ha deciso di farsi un giro per il Giappone (sogno di tutti gli appassionati di anime e manga ndr) e dopo una visita allo Studio PIERROT (tra i tanti autori di Naruto e Bleach) dove gli è stato regalato all’attore uno sketch personalizzato con al centro Naruto, ecco che Jordan decide di recarsi da Murata.

L’autore di One Punch Man è forse uno degli autori più conosciuti degli ultimi anni, specie se andiamo a spulciare il panorama anime, nonostante il manga ha sempre e comunque il suo successo.

One Punch Man: Micheal B. Jordan incontra Yusuke Murata

La foto è stata pubblicata a @AniNewsAndFacts e come vediamo possiamo notare fin da subito la contentezza di entrambi i professionisti del settore, dove uno ama recitare e citare gli anime e i manga e un altro li disegna.

La foto è visionabile qui e da come abbiamo accennato la passione di Jordan verso i medium nipponici e sempre forte e da come abbiamo visto è anche un carburante ottimo per le sue storie.

Ovviamente è sempre bello vedere e leggere di queste notizie e di come spesso non si dà peso a questo genere di storie, al momento appartenenti al medium più in voga di sempre.

