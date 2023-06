Vinland Saga: svelato il momento più cruciale di Thorfinn

La seconda stagione animata di Vinland Saga ha subito lo stesso percorso della quarta stagione de L’Attacco dei Giganti. Non parliamo chiaramente della suddivisione dell’anime, ma del passaggio da Wit Studio a Studio MAPPA. E con l’arrivo dell’ultima stagione, tutti gli appassionati della serie hanno potuto vedere un cambiamento dell’animazione. Ma oltre a questo, la vera novità di Vinland Saga è vedere Thorfinn tentare di cambiare vita, per vivere quindi in un modo completamente nuovo. Nella prima stagione il protagonista voleva semplicemente vendicare la morte di suo padre, uccidendo il pirata Askeladd. Tuttavia questo non accadrà mai perché la sua vendetta gli sarà derubata e quindi Thorfinn a dovuto sudare per poter parlare con il Re Canute. E in questo modo Thorfinn ha goduto del suo momento più importante.

Negli ultimi momenti dell’anime di Vinland Saga, Thorfinn ha affrontato una terribile sfida. Per ottenere un’udienza con il re, avrebbe dovuto sopravvivere ai cento colpi di un uomo chiamato “Drott l’ammazza orsi“. La stazza del soldato di Canute infatti rispecchiava perfettamente il suo nome. Ma anche se Thorfinn aveva abbondonato ormai il suo passato violento, accetta la sfida. Piuttosto che tentare di abbattere fisicamente Drott è riuscito ad avere successo grazie al suo addestramento e alle brutali battaglie nel corso degli anni. In un monologo che segue la sfida, Thorfinn è in grado di esprimere il suo attuale stato d’animo.

Nonostante Thorfinn sia riuscito a torcere il suo corpo in modo tale da ammorbidire i colpi di Drott, chiaramente un centinaio di colpi hanno comunque messo a dura prova il vichingo. Il protagonista dichiara che non ha semplicemente abbattuto fisicamente il suo avversario, ma afferma anche che non considera nessuno come suo nemico. In un mondo in cui regnano la violenza e il potere, Thorfinn sta intraprendendo il viaggio più difficile e, ossia, diventare un uomo migliore.

La seconda stagione di Vinland Saga ha debuttato all’inizio di quest’anno nel mese di gennaio. Ora gli episodi rimasti sono pochi e al momento non abbiamo modo di riportare se una terza stagione ci sarà o meno. Quello che fa ben sperare è che ci sono ancora diversi momenti presenti nel manga da adattare sul piccolo schermo.

Fonte – Comicbook