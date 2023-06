Tra le uscite Planet Manga dell’8 giugno 2023 si segnalano i nuovi numeri di Jujustu Kaisen – Sorcery Fight, di Twin Star Exorcists e di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas (con il film live-action sui Cavalieri ina arrivo a fine mese).

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga dell’8 giugno 2023..

Le uscite Planet Manga dell’8 giugno 2023

Twin Star Exorcists 29

5,20 €

IL RITO DI SAKANASHI SI COMPIE

Rokuro sta per ricongiungersi a Benio. Nell’istante in cui gli esorcisti delle stelle gemelle si riuniscono, un colpo di scena solleva un nuovo sipario sulla guerra millenaria che contrappone Onmyoji e Kegare. Nel frattempo, scopriamo il passato dell’Imperatrice del Cielo…

Noragami 5

5,20 €

Il manga di Adachitoka, che ha ispirato l’omonimo anime, entra nel vivo… tra colpi di scena e battaglie mozzafiato! Fra Yato, il “dio in tuta” a corto di seguaci, e Bishamonten, la più grande delle divinità guerriere, non corre certo buon sangue. E ora l’ambizioso Kugaha intende sfruttare la cosa per mettere in moto una crudele strategia… Che, se avrà successo, porterà alla morte della sua padrona!

Noragami 21

5,20 €

Mentre Yato e Kazuma si allenano per trovare l’intesa che permetterà loro di affrontare l’Artefice, Yukine è sempre più vicino a scoprire il segreto delle divinità! Riuscirà a non impazzire e a non trasformarsi in un ayakashi?! Il nuovo attesissimo capitolo del manga di Adachitoka che ha ispirato l’omonimo anime in onda su Netflix!

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 3

Il Mito di Hades

Manga Saga 71

5,20 €

UN EPICO SCONTRO HA INIZIO

Mentre Yato e Yuzuriha lottano contro il tempo per salvare Tenma, l’esercito di Hades è ormai pronto alla guerra. Il primo a scendere sul campo di battaglia è uno dei tre Grandi Capi degli inferi, Minos di Griffon, insieme alle sue truppe. In difesa del Santuario, però, si erge l’eroico Albafica di Pisces.

Demon Slave 9

Manga Heart 55

5,20 €

È TEMPO DI SOTTOMETTERSI!

Sopravvissuto a stento alle attenzioni ricevute dalle Azuma, Yuki può ricominciare ad allenarsi con Kyoka. Sul più bello, però, arriva una convocazione d’urgenza: quella che sembrava una semplice, seppur inquietante, serie di rapimenti cela il ritorno di una delle Otto Divinità del Tuono!

Undead Unluck 10

Planet Action 76

5,20 €

QUANDO L’IMMORTALITÀ INCONTRA LA SFORTUNA

La grande operazione della Union per salvare Fuko e neutralizzare Spring ha avuto inizio. Mentre Andy ingaggia uno scontro con Billy, Unluck cerca di stabilire un legame con l’UMA. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo… Dio!

Agente 008 19

Manga Drive 40

5,20 €

GIORNATE PIENE PER I MEMBRI DEL TEAM DELTA 3

Dopo la missione con la squadra Sigma 1 di Yoko Yamada, un’oscura minaccia nascosta dentro Eito si scatena, mettendo in pericolo chi gli sta vicino. Ha quindi inizio un nuovo incarico sotto copertura da svolgere con il team Alpha 1…

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 20

Manga Hero 55

5,20 €

UNA RAFFINATA ESCALATION DI MOSSE STRATEGICHE, COLPI AZZARDATI E CRUDELTÀ

Lo scontro tra Fushiguro e Reggie giunge al momento decisivo. Vincerà la tecnica delle ombre o quella che materializza i contenuti degli… scontrini?! Dopodiché si scatenerà sul campo uno degli stregoni più potenti dell’istituto: Okkotsu!

