Super Dragon Ball Heroes: data di uscita e sinossi dell’episodio 9

La serie anime di Dragon Ball Super, da quando si è conclusa nel 2018, non è più tornata sul piccolo schermo. Tuttavia tutti gli appassionati della serie possono concentrarsi sullo spin-off, Super Dragon Ball Heroes. Questo presenta una storia che vede i guerrieri Z partecipare a un torneo che riunisce combattenti appartenenti a linee temporali diverse. I protagonisti principali sono coinvolti nella “Missione Ultra God” che ha messo Son Goku e i suoi amici in un contesto di combattimenti imprevedibili. Con il presente articolo vogliamo riportare la data di uscita e la sinossi dell’episodio 9.

Uno dei maggiori punti di forza di Super Dragon Ball Heroes è la sua capacità di introdurre personaggi e trasformazioni che altrimenti non sarebbero mai arrivati nella serie principale. Mentre le battaglie della storia secondaria sono molto intense, un elemento importante che ha fatto discutere tra i fan di Dragon Ball è la situazione attuale di Yamcha. Il guerriero terrestre, infatti, non è stato incluso nel Torneo del Potere di Dragon Ball Super. Il motivo è molto semplicemente che non poteva tenere il passo con il livello degli altri partecipanti.

Ma ora l’arco di Super Dragon Ball Heroes gli ha presentato una potenziale sposa. Yamcha sembra però terrorizzato all’idea di sposarsi, guadagnando però un importante alleato.

La prossima puntata dell’Ultra God Mission debutterà il 10 giugno. Quindi non bisognerà attendere molto prima di poter vedere come i Guerrieri Z riusciranno a gestire le nuove minacce del Torneo dello spazio e del tempo. Il prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes ha anche rilasciato una sinossi, che riportiamo di seguito:

“Demigra ha mostrato il suo potere travolgente. Quando il Re Oscuro stava per schiacciare Aeos, l’ex Kaio Supremo del Tempo, Vegeth interviene coraggiosamente e gli da’ il suo colpo di grazia. La lotta all’ultimo sangue raggiunge finalmente il suo culmine.”

Sebbene non ci siano dettagli su quando l’Ultra God Mission si concluderà, questa sinossi suggerisce la conclusione dell’attuale combattimento. Dopo il film Super Hero, il franchise shonen non ha confermato cosa riserverà ai fan in futuro, sebbene il manga stia continuando a preparare il debutto di Gohan Beast e Orange Piccolo nelle sue pagine.

Fonte – Comicbook