My Hero Academia: svelato il design iniziale di Deku

My Hero Academia è in uno dei manga shonen più amati di sempre e dopo 9 anni di serializzazione, si trova nel suo arco narrativo finale. Il protagonista principale della serie è Izuku Midoriya e tutti gli appassionati l’hanno “conosciuto” come un ragazzo con i capelli e occhi verdi. Il suo è un carattere timido e nonostante si spaventi facilmente, in quanto vittima di bullismo, ha un grande senso di altruismo e giustizia.

Ma prima di arrivare all’arco conclusivo del manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, il design iniziale di Izuku era diverso. E con il presente articolo vogliamo riportare quale fosse quello originario. Anni fa, il mangaka di My Hero Academia iniziò il suo manga come one-shot, intitolato My Hero. In questi modo i lettori hanno incontrato diversi personaggi, inclusa il personaggio principale Izuku. La versione iniziale di Deku si chiamava Mikumo Akatani, e chiaramente il suo design iniziale era diverso da quello di adesso.

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, il design di Mikumo presenta capelli lunghi e arruffati che coprono il suo occhio destro, ma la sua struttura generale è molto simile a quella di Deku. Lo stesso vale per il suo costume da supereroe, dato che Mikumo indossa un costume ispirato a un coniglio, ma ha più gadget di quelli che conosciamo. Questo design del prototipo fa sembrare Mikumo un po’ più oscuro e cupo di quanto non lo sia diventato Deku.

Forse la differenza più importante tra Izuku Midoriya e il design iniziale di cui stiamo parlando è legata ai poteri. Infatti Deku è il nono eroe che ha ereditato il One For All, ma Horikoshi originariamente voleva che Mikumo non avesse quirk. Anche Deku non aveva alcun tipo di quirk, ma poi la situazione per lui è nettamente cambiata, Ma Mikumo per diventare un eroe senza poteri soprannaturali, si è dato da fare creando diversi gadget per combattere.

Alla fine, Horikoshi si è lasciato alle spalle questa sua idea di un personaggio privo di quirk, dopo che gli editori gliel’avevano suggerito. Questo cambiamento, insieme ad altre modifiche al design, ha portato il mangaka a mettere Mikumo da parte per lasciare spazio a Deku.

Fonte – Comicbook