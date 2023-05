Le uscite targate Panini Comics del 1 giugno 2023 si limitano al primo Omnibus che ripropone la serie Conan the King (poi King Conan), originariamente pubblicata dalla Marvel e che raccontava il periodo più tardo della vita di Conan il Barbaro (con i disegni di un giovanissimo Marc Silvestri, tra gli altri), e allo schermo da gioco di Auroboros: Le Spire del Serpente, che Panini aveva già presentato in anteprima in occasione del Play di Modena.

Nessuna uscita legata a Star Wars per questa settimana, ma si recupererà nelle prossime settimane con romanzi, volume e mensili. In arrivo anche nuove proposte legate a The Witcher e al Millarworld, diretto a grandi passi verso il suo primo, sorprendente crossover: The Big Game.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 1° giugno 2023, ricordandovi anche tutte le novità legate a Star Wars annunciate alla Star Wars Celebration 2023 di Londra.

Le uscite Panini Comics del 1 giugno 2023

Conan il Re Omnibus: L’Era Classica 1

80,00 €

Contiene: Conan the King (1980) #1/19

Dopo aver spodestato il tiranno Numedides, il Barbaro che vagava dalla terra ghiacciata della Cimmeria è salito al trono di Aquilonia.

Con la regina Zenobia e il giovane principe Conn al suo fianco, questa parte della vita e dei tempi del Cimmero, solo accennata dal suo creatore Howard, era una ricca vena di storie.

La Marvel iniziò a sfruttarla a partire dal 1980 nella spettacolare Conan the King…

…e noi iniziamo a riproporla in questa serie di libri!

Auroboros: Le Spire del Serpente – Schermo di Gioco

24,90 €

Contiene: Lo schermo di gioco del mondo di Auroboros

Entra anche tu nel mondo di Auroboros, il nuovissimo gioco di ruolo creato da Chris Metzen (Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch) e vivi un’esperienza totale con lo schermo di gioco, il necessario complemento per rendere memorabile la tua campagna! Le spire dell’oblio eterno ti attendono!