Bleach: la Guerra dei Mille Anni: un bankai atteso debutterà nella seconda parte

Bleach: La Guerra dei Mille Anni è finalmente pronto a tornare sul piccolo schermo con la seconda parte dell’anime l’8 luglio. Si tratta di una delle serie più attese dal pubblico e oggi riportiamo che, dopo aver visionato il nuovo trailer, i prossimi episodi di Bleach lanceranno un tanto atteso Bankai mai visto nell’anime o nel manga originale di Bleach. E potrebbe avere a che fare con quello che Kubo disse non molto tempo fa. Infatti il famoso mangaka aveva parlato di uno scontro mai visto nel manga, che sarà presente nell’anime.

Sono passati più di dieci anni da quando l’adattamento anime di Bleach si è concluso prima dell’arco finale del manga di Tite Kubo. La prima parte di Bleach: La Guerra dei Mille Anni ha già mostrato alcune nuove scene che completano gli eventi dell’arco finale del manga. Tuttavia sembra che la seconda parte farà un ulteriore passo avanti mostrando un Bankai solo brevemente anticipato nel manga. Non è mai stato completamente rivelato fino al romanzo spin-off Bleach: Can’t Fear Your Own World.

Il bankai di cui stiamo parlando è quello di Shinji Hirako, uno molto pericoloso. E, in seguito alla pubblicazione del nuovo trailer, si scopre che i fan lo vedranno finalmente sul piccolo schermo dopo tutti questi anni. L’utente buried2x_ sulla sua pagina Twitter ha condiviso il momento esatto in cui si mostra nel trailer. Di seguito ne riportiamo il link per poterne visionare il contenuto:

In precedenza aveva avuto una singola apparizione nelle light novel Can’t Fear Your Own World. Queste presentavano un’avventura canonica per Shinji e altri ammazza demoni della serie.

Il Bankai di Shinji era precedentemente anticipato nel manga come proibito. Questo perché è capace di confonde sia i nemici che gli alleati. E sembra che la seconda parte di Bleach: La Guerra dei Mille Anni mostrerà finalmente il suo aspetto completo. Tutti i fan della serie scritta e disegnata da Tite Kubo, non dovranno attendere troppo prima di poter vedere questo bankai in azione.

La seconda parte dell’anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni – Separazione sarà trasmesso in streaming in Italia su Disney+ a partire dall’8 luglio.

Fonte – Comicbook