Gundam: Battle Operation 2 arriva su Steam, ecco la data ufficiale pubblicata da Bandai Namco Entertainment recentemente. Così come leggiamo su ANN il titolo sarà distribuito ufficialmente sulla nota piattaforma Valve a partire dal 31 maggio del 2023, per la gioia di tutti gli appassionati.

La data ufficiale è arrivata dopo un consistente posticipo che ha visto il titolo slittare dal 2022 al 2023 appunto. Tra migliorie e accorgimenti vari probabilmente l’attesa sarà giustificata durante questa imperdibile esperienza di gioco.

Trattandosi di un secondo capitolo è facile intuire che Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 è il seguito dei giochi Mobile Suit Gundam: Battle Operation e Mobile Suit Gundam: Battle Operation Next. Con un discreto seguito la Bandai ha deciso di produrne anche un terzo, mostrando l’amore e la passione verso questo franchise immortale.

Anche in Italia i titoli dedicati a Gundam sono spesso giocatoti, anche se nulla batte il famigerato territorio nipponico in merito, dove Gundam non è solamente passione, ma vita.

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il gioco free-to-play su PlayStation 4 in Giappone nel luglio 2018. Il gioco è stato poi lanciato in inglese per PS4 in formato digitale nell’ottobre 2019. Il gioco è stato lanciato per PlayStation 5 nel gennaio 2021.

Gundam: Battle Operation 2 arriva su Steam, ecco la data ufficiale

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 basa il suo sistema di gioco sul noto mondo creato da Tomino di genere mecha, dove l’azione 6v6 ad un livello superiore con nuovissime battaglie spaziali dona degna ammirazione a tutti gli appassionati del franchise anime e manga.

Le battaglie messe in scena dal titolo faranno entrare nel vivo qualsiasi giocatore, vista anche la fedele riproduzione dei robottoni visti all’interno delle numerose serie animate dedicate a Gundam. Nuove armi e nuove modalità di gioco offriranno a chi ha amato i capitoli precedenti un’esperienza completamente nuova.

Inoltre, i Mobile Suit personalizzabili offrono ai giocatori l’opportunità di potenziare il proprio mecha preferito grazie ai Punti Sviluppo guadagnati in battaglia.

Fonte Anime News Network