One Piece: Eiichiro Oda parla di un suo ricordo legato a Dragon Ball

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e tutti i fan seguono con maggiore interesse e attenzione gli sviluppi ai quali Oda sta lavorando. Il mangaka è tra i più famosi in tutto il mondo e uno dei manga che lo ha influenzato al punto da spingerlo a intraprendere questa carriera non può che essere Dragon Ball. Infatti da bambino Oda era ispirato dai lavori di Akira Toriyama. Ricorda che probabilmente il suo interesse per i pirati è nato dalla visione della famosa serie animata Vicky il vichingo.

Ma con il presente articolo vogliamo riportare un aneddoto del mangaka legato a Dragon Ball. Questo aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

https://twitter.com/sandman_AP/status/1662086181566263296?s=20

Questo aneddoto risale al 2017 e riguarda uno dei personaggi più importanti della serie scritta e disegnata da Akira Toriyama. Stiamo parlando di Crilin, un personaggio appartenente alla razza umana, nonché il migliore amico di Son Goku. Diventa successivamente il marito di C-18 con la quale hanno una figlia di nome Maron. L’aspetto principale che rende questo personaggio così famoso da sempre, è il fatto che sia morto diverse volte. Quindi Eiichiro Oda parlava proprio del fatto che durante un indimenticabile giorno d’estate, qualcuno aveva urlato “Crilin è morto!“.

E questa notizia era molto più importante di ogni altra notizia vera e propria. Con questo suo ricordo, Oda ha cercato di comunicare il suo amore per Dragon Ball e soprattutto il fatto di non essere mai rimasto deluso da Toriyama, che l’ha sempre spinto a chiedersi cosa sarebbe accaduto nel capitolo successivo, durante gli 11 anni di Dragon Ball.

Crilin e Rufy sono due personaggi completamente diversi, a cominciare dal fatto che Rufy è il protagonista principale. Ma i due personaggi condividono lo stesso doppiatore nella serie animata. Il mangaka di One Piece nutre forte rispetto e ammirazione per Toriyama, infatti abbiamo parlato del fatto che Oda vorrebbe essere in grado di realizzare anche storie brevi e interessanti quando ne sentisse il bisogno.

Ora però una cosa del genere non sarà possibile in quanto One Piece si trova nel suo arco finale, che porterà tutti i fan a scoprire finalmente l’identità del tesoro più ambito di sempre.