One Piece 1063, 1064: titoli e data di uscita

One Piece dopo l’incredibile episodio 1062 che ha mostrato l’apice dell’epico combattimento tra Zoro e King, raggiungendo anche un 9.9/10 da parte del pubblico, diventando la puntata più amate di sempre, ecco che abbiamo le prime informazioni al riguardo del prossimo episodio, così come leggiamo su Screenrant.

L’episodio numero 1063 di One Piece, intitolato “Luffy è in movimento! Una svolta verso una nuova era!” Uscirà domenica 28 maggio alle 9:30 ora solare giapponese (JST).

Nell’episodio precedente abbiamo visto il proseguo del combattimento tra Zoro e King dove quest’ultimo ha anche rivelato il suo volto. Lo spadaccino dei Mugiwara ha mostrato poi anche il suo Haki, animato con una delle animazioni più potenti e spettacolari in casa Toei Animation.

Questo ha portato l’episodio al livello massimo per quanto riguarda pubblico e critica, ponendosi al momento quello con il punteggio più alto sul noto sito IMBd. Forse un 10/10 potrebbe arrivare nel caso Luffy arrivi alla grande con la sua nuova forma in versione animata: il Gear Fifth.

Tornando alla puntata nella notte del 28 maggio (verso le 3:00) l’episodio potrebbe già essere presente sulla nota piattaforma streaming Crunchyroll, nel caso non vogliate aspettare la mattina del 29.

One Piece 1063: titolo e data di uscita

Il culmine della saga di Wano è arrivato e salvo le ultime battute a breve dovrebbe arrivare l’episodio tanto atteso, anche se dobbiamo sempre considerare le varie pause di Toei Animation.

Alcune anticipazioni in merito parlano di mesi, vista anche tutta l’accortezza accanto a tale episodio, forse uno dei più magnifici di sempre e complessi da realizzare. Come leggiamo dal titolo Luffy dovrebbe essere al centro della puntata e probabilmente sarà mostrato anche qui un evento importante.

Una saga rilevante come Wano doveva avere il giusto peso e quindi l’investimento in merito doveva comunque essere altro, senza dubbio. Cosa ne pensate delle ultime puntate dell’anime di One Piece?

Inoltre abbiamo anche la data del 1064 in uscita il 4 giugno, che si intitolerà “Il Drago Ubriaco degli Otto Tetragrammi. Il Drago senza pudore avanza contro Luffy”.

