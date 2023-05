Demon Slayer è una delle serie più apprezzate del momento dove il manga ha visto la sua conclusione anche in Italia donando così alla trasposizione animata ancora più spazio di manovra. Infatti chi ha concluso la controparte cartacea può divertisti con la terza stagione animata, al momento confermata con un finale di 45 minuti circa.

Grazie all’aiuto di CBR andiamo a vedere in ordine cronologico tutti gli archi narrativi presenti nel manga di Demon Slayer così da capire quali altri devono ancora essere adattati in versione anime: a quante pare abbiamo superato più della metà, quindi ci avviamo verso la fine.

Demon Slayer: tutti gli archi narrativi, quali l’anime deve ancora adattare?

The Final Selection Arc Capitoli 1 – 9 – Episodi 1 – 5

The Kidnapper’s Bog Arc Capitoli 10 – 13 – Episodi 6 – 7

The Asakusa Arc Capitoli 14 – 19 – Episodi 8 – 10

The Tsuzumi Mansion Arc Capitoli 20 – 27 – Episodi 11 – 14

The Mount Natagumo Arc Capitoli 28 – 44 – Episodi 15 – 21

The Rehabilitation Training Arc Capitoli 45 – 53 – Episodi 22 – 26

The Mugen Train Arc Capitoli 54 – 69 – Episodi 27 – 34

The Entertainment District Arc Capitoli 70 – 97 – Episodi 34 – 44

The Swordsmith Village Arc Capitoli 98 – 127 – Episodi 45 – TBA

The Hashira Training Arc Capitoli 130 – 136 – TBA

The Infinity Castle Arc Capitoli 137 – 183 – TBA

The Sunrise Countdown Arc Capitoli 184 – 205 – TBA

Nonostante il successo incredibile Demon Slayer non è mai stato un manga serializzato a lungo su Shonen Jump, visto e considerato che il successo del franchise come lo conosciamo oggi è arrivato con l’anime, nonostante il manga macinava sempre e comunque grandi numeri.

Detto questo vediamo che il The Swordsmith Village Arc è un arco narrativo che si palesa oltre la tre quarti della narrazione, specie se andiamo a considerare che l’anime deve solamente adattare altre tre saghe: The Hashira Training Arc, The Infinity Castle Arc e The Sunrise Countdown Arc al momento la conclusione ufficiale della storia.

Con i ritmi di Ufotable probabilmente gli spettatori prima di vedere il finale animato dovranno attendere ancora molto, visti anche gli elevati ritmi di produzione delle stagioni.

Fonte CBR