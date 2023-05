Dynit acquisisce i diritti home video di Bleach: La Guerra dei Mille Anni

La pagina facebook ufficiale dell’editore editore italiano di anime e manga Dynit, ha annunciato di aver acquisito i diritti home video di Bleach: La Guerra dei Mille Anni. Per altro aveva precedentemente supervisionato la realizzazione del doppiaggio, confermando lo stesso cast della serie classica.

L’uscita in Blu-ray e Dvd seguirà la normale programmazione della serie attualmente in corso. Quindi Dynit prevede di realizzarla l’anno prossimo, nel 2024. Ci saranno diversi dettagli ancora da rivelare, quindi continuate a seguirci per ulteriori informazioni.

Bleach è tra i manga shonen più amati di sempre e tutto il fandom si è entusiasmato quando ha appreso del ritorno della serie anime sul piccolo schermo. Infatti l’adattamento degli eventi del manga scritto e disegnato da Tite Kubo è tornato l’anno scorso. Esattamente 10 anni dopo l’ultimo episodio trasmesso. Ricordiamo che la serie anime di Bleach è stata prodotta dallo studio di animazione Pierrot e diretta da Noriyuki Abe. Ha debuttato in Giappone dal 2004 su TV Tokyo per poi concludersi il 27 marzo 2012. Il numero totale delle stagioni è di 16 e complessivamente racchiudono 366 episodi.

Come spesso accade, Tite Kubo ha dato il suo contributo, occupandosi soprattutto del design dei personaggi. L’anime di Bleach è sempre stato famoso per la presenza di numerosi episodi originali rispetto al manga. Infatti si conclude con un episodio che non rappresenta un vero e proprio finale, dato che non traspone la fine del manga. Ma dall’anno scorso tutto è cambiato, in quanto Ichigo è tornato.

Infatti in occasione del ventesimo anniversario dell’opera, arriva proprio l’annuncio della produzione di un seguito per la serie animata. E questa volta questa avrebbe adattato tutti gli eventi presenti nei volumi del manga ancora inediti . Ricordiamo che Bleach: La Guerra dei Mille Anni ha debuttato il 10 ottobre 2022 ed è trasmesso su Disney+ a livello internazionale. Quindi gli episodi sono visibili in Italia su Disney+ sottotitolati in italiano.

La serie è diretta da Tomohisa Taguchi e sarà divisa in quattro parti con pause intermedie. Per quanto riguarda la prima parte, conclusasi a dicembre del 2022, è composta da 13 episodi. Mentre la seconda parte, sottotitolata The Separation, farà il suo debutto a luglio 2023.