One Piece: Oda parla della faida tra Lucci e Luffy, perché è andata così?

Una delle faide più interessanti di sempre all’interno di One Piece è quella tra Luffy e Rob Lucci, sviscerata nuovamente anche all’interno della saga finale. Se la prima volta Cappello di Paglia aveva avuto difficoltà, durante il secondo scontro non ci sono stati dubbi, vista la netta differenza di potenza tra i due.

La nascita di questa faide ha del singolare dietro, così come leggiamo sul noto profilo Twitter @Sandman_AP che condivide come sempre un pensiero di Eiichiro Oda al riguardo, che conferma di aver trovato un escamotage per confondere ancora una volta i lettori, dove gli si era fatto credere dell’origine malvagia di Franky:

Oda: In Water 7 arc, it was decided from the start Franky would join and Going Merry would be discarded. I tried to confuse my readers by having them hate Franky and introducing many shipwrights. Now, who should I make the enemy? OK, let's make this pigeon guy Lucci the villain! pic.twitter.com/Zi5ZEXs3qy

— sandman (@sandman_AP) May 19, 2023