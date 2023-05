One Piece nelle ultime settimane sta rivelando tantissimo per quanto riguarda la sua storie e i suoi “tasselli” mancanti, così come fatto anche nell’ultimo capitolo uscito, ovvero il 1084.

Qui abbiamo visto la rivelazione riguardante le origini dei Draghi Celesti e della vera storia di Alabasta, anche se ancora una volta l’autore del manga ci pone davanti numerose domande a cui ancora dobbiamo avere risposta.

Il tutto è emerso quando Sabo tramite un flashback ha discusso di quanto accaduto durante il Reverie, come ben sapete fautore della morte del Re di Alabasta, Cobra, attribuita allo stesso fratello di Luffy, anche se molto probabilmente si tratta solo di una fatale coincidenza: c’è molto di più dietro la morte del sovrano.

Abbiamo avuto l’occasione di vedere anche Sabo durante la sua missione volta all’abbattimento e distruzione dei Nobili del mondo di One Piece, dove il pubblico ha avuto modo di vedere la caduta di Saint Charlos, successivamente alla sua ignobile missione di catturare e sottomettere Shirahoshi.

La principessa ha subito delle cose indicibili da parte di questi presunti “Nobili” e il salvataggio e l’abbattimento visto nell’ultimo capitolo di Charlos avrà sicuramente rallegrato per un momento le vite dei lettori, visto l’odio e l’antipatia che tale personaggio potrebbe suscitare, così come leggiamo su CB.

One Piece 1084: la caduta di un debole Nobile (SPOILER)

Ovviamente, come accade anche nel mondo reale quando si tocca un Nobile ci sono sempre delle conseguenze, visto che chi compie l’azione può essere imprigionato, torturato o addirittura giustiziato, specie se andiamo a parlare dell’epoca in cui è ambientato One Piece.

Sicuramente non hanno la valenza di un Drago Celeste ma un Nobile è pur sempre un Nobile, quindi quali conseguenze aspettarci in merito per i nostri personaggi? Ovviamente con la liberazione della principessa si cambiano alcune carte in tavola e l’equilibrio del mondo e della storia è ancora mutabile, come sempre.

Fonte Comic Book