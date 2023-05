Tra le uscite Marvel targate Panini del 25 maggio 2023 continua la saga Dark Web sulle pagine di Spider-Man, mentre arriva la riedizione di Spider-Man: India, con la prima apparizione di Pavitr Prabhakar, la variante di Spidey che troveremo anche al cinema in Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 25 maggio 2023.

Le uscite Marvel Panini del 25 maggio 2023

Spider-Man 19

Spider-Man 819

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #15/16

Lo scontro che nessuno si aspettava più: Spider-Man contro Venom!

E quando il Tessiragnatele è ormai spossato… lo attacca Ben Reilly, alias Chasm!

Tutto intorno a loro, la città è impazzita e Hallows’ Eve infine si scatena!

Disegni dell’artista di Spider-Man/Deadpool!

Punisher 12

3,00 €

Contiene: Punisher War Journal: Base (2023) #1

Le origini del Diario di Guerra in una storia ambientata nel passato.

Prima di essere Puhisher, Frank Castle era un marito, un padre e un marine. Non necessariamente in questo ordine.

Tornato a casa dal fronte, Frank cerca di condurre una vita quanto più possibile normale.

Le circostanze gli faranno però capire che non potrà mai lasciarsi la guerra alle spalle…

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 28

4,90 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #403, #406, Spider-Man (1990) #60, Spectacular Spider-Man (1976) #226

Si conclude Il processo di Peter Parker!

Carnage arriva sul banco dei testimoni e l’unico in grado di salvare Peter è… Kaine?!

Ma soprattutto siete sicuri che il clone sia Ben Reilly?

La prima parte de La responsabilità più grande, con il ritorno di Lady Octopus!

Spider-Man: India

18,00 €

Contiene: Spider-Man: India (2005) #1/4

Un grande ritorno in occasione dell’uscita nelle sale di Spider-Man: Across the Spider-Verse: l’origine del Tessiragnatele indiano!

Scoprite come, a Mumbai di Terra-50101, Pavitr Prabhakar acquisì i poteri dell’Arrampicamuri!

Da un grande potere derivano grandi responsabilità… e nemici anche maggiori come Nalin Oberoi, alias Goblin!

Uno Spidey “100% Made in India” curato da autori indiani!

Spider-Woman 3

Marvel Masterworks 22

32,00 €

Contiene: Spider-Woman (1978) #26/38

Per la prima volta in Italia, l’inizio del ciclo di Spider-Woman scritto da Chris Claremont!

Il magnate dell’editoria Rupert Dockery ha messo nel proprio mirino Spider-Woman, ma Jessica Drew non è certo una che si fa da parte facilmente.

Inoltre, ad affiancare la nostra eroina in questa raccolta di storie del biennio 1980-1981, troverete Spider-Man, Licantropus e gli X-Men!

Ciliegina sulla torta: il debutto di Syrin, la figlia di Banshee.

Marvel Team-Up 3

Marvel Masterworks 16

28,00 €

Contiene: Giant-Size Spider-Man (1974) #1/3, Marvel Team-Up (1972) #23/30

Una nuova, imperdibile raccolta di incontri/scontri tra Spider-Man e altri eroi (e non solo) dell’Universo Marvel!

Nei panni del suo alter ego ragnesco, Peter Parker ha affrontato avversari di ogni tipo, ma mai nessuno come Dracula, il leggendario signore dei vampiri.

E ancora: Daredevil, Shang-Chi, Fratello Voodoo, Hulk, Falcon e… Doc Savage!

Inoltre, la Torcia Umana fianco a fianco con Thor, Iron Man e l’Uomo Ghiaccio.

Spidey e i Suoi Fantastici Amici 4

Il Mio Primo Fumetto 4

9,90 €

Continuano le avventure animate del giovane Peter Parker e dei suoi amici Miles Morales e Gwen Stacy in un fumetto per i giovani lettori appassionati della squadra di super eroi. Spidey, Spin e Ghost-Spider dovranno fermare Rhino e Doc Ock, che seminano il caos in città. Forza, squadra Spidey!