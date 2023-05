La nota rivista Ultra Jump di Shueisha ha pubblicato il capitolo finale del manga JoJo no Kimyō na Bōken di Kouhei Kadono e Tasuku Karasuma: Crazy D no Akuryōteki Shitsuren (JoJo’s Bizarre Adventure: Crazy D’s Devilish Heartbreak) chiudendo l’interessante avventura dedicata al noto franchise.

Shueisha pubblicherà il manga JoJo no Kimyō na Bōken: Crazy D no Akuryōteki Shitsuren, in tankobon, dove in Giappone il 19 giugno raggiungerà finalmente il terzo volume.

Anche l’adattamento a romanzo del manga spinoff, intitolato Crazy D no Akuryōteki Shitsuren -JoJo no Kimyō na Bōken Yori- (Crazy D’s Devilish Heartbreak -From JoJo’s Bizarre Adventure), uscirà nella stessa data, come leggiamo su ANN.

Tale vicenda si svolge sempre nella ridente cittadina di Morioh, prima che lo stand Crazy Diamond venga chiamato in quel modo: quindi in sostanza ammiriamo in questa storia l’origine del potere di Josuke, protagonista della quarta serie della longeva epopea dedicata alle Bizzarre Avventure di Jojo.

Dopo i vari spin-off dedicati a Rohan Kishibe, Araki (anche se lo spin-off in questione non è suo ndr) ha deciso di proseguire le avventure all’interno della quarta serie, alimentando e confermando ancora una volta la curiosità e l’amore del pubblico verso la quarta parte, a quanto pare una delle più apprezzate di sempre.

Jojo: Crazy D’s Devilish Heartbreak, Ultra Jump chiude il manga spin-off

Kadono e Karasuma hanno lanciato il manga sulla rivista Ultra Jump nel dicembre 2021. Si tratta del primo manga spinoff appartenente al franchise di JoJo’s Bizarre Adventure (a parte “Così parlo Kishibe Rohan”). La lunga epopea iniziata sul finire degli anni ottanta da Araki continua la sua corsa in Giappone, macinando sempre numeri incredibili.

In Italia è sempre stato un manga di nicchia, mentre con l’avvenire nel 2012 di una trasposizione animata di buon livello il franchise è esploso anche in terra nostrana, ancora di più con l’arrivo della serie sulla piattaforma streaming Netflix.

Lo spin-off in questione non è ancora arrivato in Italia ma così come gli altri è solamente questione di tempo prima che Star Comics faccia la sua parte.

Fonte Anime News Network