Bocchi the Rock annuncia il nuovo film animato

Bocchi the Rock è un manga seinen scritto e disegnato da Aki Hamaji, serializzata sulla rivista Manga Time Kirara Max di Hobunsha dal 19 dicembre 2017. Il manga è tutt’ora in corso e ha ricevuto un adattamento anime, realizzato dallo studio CloverWorks e trasmesso nel 2022. Erika Yoshida ha lavorato nel ruolo di sceneggiatrice, mentre Kerorira si è occupato del character design.

Al momento non ci sono progetti circa una nuova stagione, ma oggi riportiamo che è in lavorazione un nuovo film di Bocchi the Rock. L’adattamento anime, che si concentra sugli eventi principali del manga di Aki Hamaji si è rivelato una delle novità animate di maggior successo. Questo faceva parte del programma dell’autunno 2022, e il consenso è stato così positivo che anche le vendite del manga hanno subito un conseguente aumento. Tuttavia, non c’erano segni di una potenziale stagione 2 di Bocchi the Rock quando l’anime si era concluso. Ma oggi riportiamo che presto arriverà un nuovo progetto.

LEGGI ANCHE:



5 anime in cui il protagonista è un villain

Infatti è in lavorazione un nuovo progetto cinematografico per l’anime. Il debutto di questo nuovo film è previsto per la primavera del 2024 in Giappone, anche se una data di uscita concreta deve ancora essere rivelata. Questa importante novità arriva con un video che racchiude i momenti salienti della prima stagione anime, che è possibile guardare in cima al presente articolo. Di seguito riportiamo invece il primo poster che annuncia il film:

La prima stagione di Bocchi the Rock è disponibile Crunchyroll con gli episodi sottotitolati in italiano. Bocchi the Rock! vede come protagonista Hitori “Bocchi” Goto, una studentessa molto timida e introversa, appassionata di musica rock. Sin dalla tenera età Bocchi impara a suonare la chitarra elettrica, chiudendosi in uno stanzino per fare pratica e caricando cover di canzoni famose sui social con lo pseudonimo Guitarhero, riscuotendo un discreto successo. Per via del suo carattere chiuso e la sua ansia sociale, non riesce ad avere amici e a non poter comunicare con gli altri. Così il suo sogno non potrà mai realizzarsi: entrare a far parte di una band. La vita di Bocchi prende una svolta improvvisa quando incontra per caso Nijika Ijichi, una ragazza che suona la batteria. Il gruppo di questa ragazza ha però disperato bisogno di un chitarrista. Da qui la sua vita cambierà.

Fonte – Comicbook