One Piece – Netflix: sbucano dettagli sugli oggetti di scena del live action

Il live action Netflix dedicato a One Piece sta mostrando piano piano delle nuove immagini riprese direttamente dal set della produzione, dando spazio a uno degli elementi chiave della storia: il Cappello di Paglia.

Come ben sapete quest’ultimo viene donato a Luffy da Shanks, come simbolo di forza per intraprendere l’epico viaggio in mare, diventato poi leggenda anche nel mondo esterno. La complessità di questa trasposizione è tangibile da chiunque, quindi anche per questo la fiducia verso la serie del pubblico è abbastanza restia.

Così come leggiamo su Comic Book intanto che Netflix ci doni un periodo di uscita, un trailer o qualsiasi altro materiale pubblicitario, l’account @Eiichiro_Staff ha donato a tutti la possibilità di vedere uno degli oggetti di scena più importanti della serie, tramite la foto diffusa in calce:

La foto è molto diretta e da come possiamo vedere non sembra male la realizzazione del capello iconico, anche se dobbiamo vedere il tutto come funziona nel complesso ovviamente, magari in un trailer, magari nella serie completa, al momento confermata da Oda con un totale complessivo di 8 episodi.

La serie Netflix non ha ancora una data di uscita ufficiale, anche se al momento è stata confermata per il 2023. La data al momento sembra anche improbabile visto che qualche tempo fa è uscita la notizia riguardante lo stesso Eiichiro Oda, il quale se non fosse stato soddisfatto dal prodotto Netflix non avrebbe distribuito la serie.

Trovandoci ormai verso fine maggio non abbiamo niente al riguardo, quindi lo slittamento potrebbe essere tranquillamente papabile, anche se in questo caso è meglio attendere, specie se parliamo di raccogliere tempo per migliorare il prodotto tirandolo al massimo della forma. Cosa ne pensate di questa prima immagine?

Come accennato non abbiamo nulla al riguardo se non questa foto e le prime e uniche immagini promozionali diffuse da Netflix qualche mese fa.

Fonte Comic Book – Twitter