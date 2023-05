Da come previsto dagli ultimi spoiler Dragon Ball Super 93 ha portato all’interno del manga in maniera più approfondita la presenza di Broly, reso canonico all’interno del film a lui dedicato. Era anche palese che ci sarebbe stato un “cambio di rotta” per il personaggio, più consono alla storia attuale del noto battle shonen.

L’arco narrativo sta adattando alla perfezione quasi, il nuovo lungometraggio “Super Hero” viste le scene aggiunte dal manga in questo capitolo non presenti nel film.

Toyotaro e Toriyama, senza perderci in ulteriori chiacchiere, hanno portato alla corte del pubblico la nuova forma Berserker di Broly, una delle carte più potenti da usare contro Black Freezer.

Così come nel film anche nel manga i tre Saiyan si stanno allenando sul Pianeta di Beerus così da sbloccare un nuovo potenziale e appunto affinare la natura selvaggia del leggendario Broly. Oltre questo il nuovo capitolo ci mostra anche un passato rivisitato per il personaggio.

Tramite un flashback, senza darvi troppi dettagli vediamo quindi il come Broly si sia scatenato senza alcun controllo, ricalcando ancora una volta la sua natura Saiyan al momento fuori controllo per chiunque. Con i giusti allenamenti però, potrebbe essere un’arma davvero vincente all’interno della prossima saga o semplicemente in futuro.

Dragon Ball Super 93: Broly cambia volto e mostra il suo passato

Quindi così come ci fanno capire gli autori è proprio questo che ferma Broly al momento, vista la sua mancanza di controllo all’interno della modalità Berserker, come leggiamo su CB.

Durante uno sparring con Goku infatti, insieme a Vegeta il protagonista nota che c’è ancora molto lavoro da fare al riguardo, quindi anche per questo bisogna usare tante energie per portare a termine l’obiettivo.

Un capitolo interessante, viste anche alcune aggiunte fatte solamente per il manga data la mancanza di queste ultime all’interno del film a cui il nuovo arco narrativo si ispira.

Fonte Comic Book