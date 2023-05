Tra le uscite J-POP Manga del 24 maggio 2023 si segnala Medalist di Ikada Tsuruma, la serie vincitrice del Next Manga Award 2022 e dello Shogakukan Manga Award 2023. Una storia di formazione e di riscatto ambientata nell’affascinante e duro mondo del pattinaggio artistico.

Continuano Call Of The Night 08, I Am A Hero – Nuova Edizione 14, Non Tormentarmi, Nagatoro! 15, Zombie 100 – 12, La Nave Di Teseo 04.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 24maggio 2023, ricordandovi anche gli ultimi annunci effettuati durante il Napoli Comicon 2023.

Le uscite J-POP Manga del 24 maggio 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Medalist 1

di Ikadatsukasa

6,90 €

Il Giappone, una delle grandi potenze del pattinaggio di figura. Solo una manciata di atleti può gareggiare ai campionati nazionali per poi competere a livello mondiale. Tsukasa è un giovane che ha dedicato tutta la sua vita al pattinaggio ma il cui sogno è andato in frantumi, Inori una bambina trascurata che aspira a diventare pattinatrice. Il loro incontro sul ghiaccio li legherà come coach e atleta, e punteranno con più ardore di chiunque altro al palcoscenico mondiale!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Call of the night 8

di Kotoyama

6,50 €

Ko e Nazuna si ritrovano a frequentare le lezioni di una scuola serale. Mentre Nazuna ripercorre i suoi ricordi insieme a Nico Hirata, che lavora come insegnante, una nuova realtà sul suo passato risale in superficie…

I am a hero – Nuova Edizione 14

di Kengo Hanazawa

6,90 €

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… Un eroe!

Non tormentari, Nagatoro! 15

di Nanashi

6,00 €

Continuano le vicende dell’improbabile coppia, con Nagatoro che si dedica a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

Zombie 100 – 12

di Haro Haso e Kotaro Takata

5,90 €

La nave di George viene presa d’assalto dagli zombi e Shizuka, preoccupata per Akira, va a cercarlo, trovandolo nudo e in compagnia di un’altra ragazza, traendo così conclusioni affrettate… In seguito, dopo essere saltati fuoribordo per sfuggire all’attacco, finiscono su un’isola deserta. Akira è felicissimo per aver realizzato un altro punto della lista, mentre Shizuka non riesce a placare la sua collera… Ma proprio quando sembrava che il loro rapporto fosse ormai al capolinea, accade qualcosa di inaspettato…

La nave di Teseo 4

di Toshiya Higashimoto

7,50 €

Shin, sospettato dall’ispettore Kanemaru di essere l’assassino della piccola Akane, l’amica di Suzu, decide di raccontare a Sano tutta la verità. Gli ingranaggi del tempo, però, continuano a girare inesorabili…

RISTAMPE

Lovesick e altre storie

Nel suolo e altre storie

Ruggito e altre storie

Oshi no Ko – My star 1 e 2

Hell’s Paradise – Jigokuraku 3-7 e 10

I am a hero – Nuova Edizione 2

USCITE DIGITALI