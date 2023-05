DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 11: quando è possibile ritirare le copie corrette? Star Comics ha pubblicato un aggiornamento sulla sua pagina ufficiale, confermando la data di uscita ufficiale per ritirare le copie corrette della versione fallata del numero 11 delle “Ultimate Edition”.

Non stiamo qui a parlare della modalità di restituzione (visto che è scaduto nel mese di aprile ndr), ma possiamo rammentarvi i motivi per cui questo volume è stata ritirato per poi essere sostituito dalla casa editrice.

Le copie di DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 11 presentavano un difetto di stampa sulla pagina di apertura a colori: è riportata erroneamente l’illustrazione di copertina del volume numero 10.

Ora, se avete effettuato la sostituzione attuata nel mese di marzo tramite lo store, o il negozio dove avete acquistato la vostra copia fallata a partire da mercoledì 24 maggio, le copie corrette saranno disponibili presso il negozio o in qualsiasi altro store fisico e online a cui avete fatto richiesta per la sostituzione.



Questo genere di cose capita molto di rado, anzi, anche se vengono segnalati degli errori del genere, la casa editrice si scusa solamente con il suo pubblico, aggiustando la mira in un eventuale ristampa.

Probabilmente oltre le condizioni economiche per tale ritiro Star Comics ha deciso di agire in positivo verso il suo pubblico anche per una sorta di “rispetto” verso di esso, insieme alla fiducia che i lettori pongono nelle casa editrice.

Se siete lettori appassionati, navigati sapete benissimo anche il valore di una copia fallata protratta nel tempo, il classico “con errore di stampa”, al momento è sempre uno dei volumi più ambiti dai collezionisti, oltre la raccolta della storia vera e propria appunto.

Il volume in questione contiene parte della Saga del Grande Mago Piccolo, una delle più note di sempre all’interno del franchise.

Fonte Star Comics