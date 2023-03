DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 11 contenente a quanto pare dei difetti all’interno del volume, sarà ritirato dalla stessa Star Comics, che si scusa con l’utenza con un post pubblicato sul proprio account ufficiale di Instagram.

Le copie fallate hanno un errore di stampa, la pagina a colori in apertura mostra la copertina del volume 10 e non di quello in questione, ovvero l’11.

Tutte le copie saranno ritirate dalla distribuzione, per essere sostituite con quelle giuste aventi la pagina a colori iniziale inerente al numero 11. Non appena disponibili le copie saranno anche sostituite.

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 11: Star Comics ritirerà le copie difettose; ma come fare?

A partire dal 22 marzo il pubblico potrà restituire la sua copia fallata verso il punto vendita o lo store online (compreso anche Amazon) entro un mese.

Se invece avete comprato la vostra copia di DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 11 sul sito di Star Comics dovete scrivere all’indirizzo email info@starcomics.com per ricevere la copia giusta allegando una foto della copia difettosa, nome e indirizzo completo e un recapito telefonico.

Ovviamente quando le copie saranno nuovamente disponibili Star Comics annuncerà il tutto tramite i social.

Fonte Instagram Star Comics