Mashle: Magic And Muscles è stato ed è uno degli anime più interessanti di questa primavera, non solo per la sua realizzazione totale ma per il concept parodistico, che fa il verso a Harry Potter, One Punch Man e davvero tanti altri.

La storia segue le avventure di un aspirante mago, Mash Burnedead un personaggio scarso con la magia ma forte come non mai. Questo suo aspetto cita apertamente Saitama, vista anche la capacità di Mash nel deviare le magie più potenti dei maghi con la sola mano, affermandosi al momento come il personaggio più forte in quel contesto.

L’episodio speciale di Mashle arriverà questa settimana, il 19 maggio di preciso, con il titolo “Mash Burnedead e la lettera misteriosa”.

L’adattamento anime ha pubblicato anche una manciata di nuove immagini che mostrano i giovani studenti della Easton Magic Academy. Le foto pubblicate mostrano due primi piani dei personaggi e altre due scene, una con un gruppo di studenti e una con Mash immerso in una montagna di dolci, bignè per la precisione, il suo piatto preferito.

Mashle: Magic and Muscles, annunciato un episodio speciale

Da come leggiamo anche su Comic Book non abbiamo una sinossi di questa puntata ma sappiamo solamente che il volto originale della storia sarà mantenuto, anche se al momento siamo davvero solo all’inizio. L’anime in questione ha un volto parodistico come accennato anche se fa del suo fulcro Harry Potter.

La serie è disponibile su Crunchyroll in simulcast, mentre se volete leggere il manga, così per portarvi avanti con la storia vi basti sapere che è attualmente pubblicato dalla Star Comics.

Nonostante si rifaccia a tantissime opere precedenti Mashle riesce fin da subito a darsi un tono, a camminare sulle proprie gambe, quindi anche per questo si pone come uno dei prodotti più interessanti del periodo. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book – Twitter