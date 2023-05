One Piece: svelate le anticipazioni del capitolo 1084!

One Piece si trova nel suo percorso conclusivo e i fan della serie scritta e disegnata da Eiichiro Oda lo notano capitolo dopo capitolo. Il mangaka infatti, da un po’ di capitoli, si sta concentrando tantissimo sulle vicende legate ad altri personaggi che sono comparsi decisamente poco durante l’arco di Wano, o mai in tutta la serie.

Con il presente articolo vogliamo riportare infatti le prime anticipazioni del capitolo 1084 di One Piece, che anticipa grosse novità che entusiasmeranno tutti i fan della serie. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1084

BRIEF SPOILER OF ONE PIECE CHAPTER 1084 pic.twitter.com/ovoILv5dey

— ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) May 15, 2023