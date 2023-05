One Piece: Eiichiro Oda introduce una nuova nave pirata!

Il manga di One Piece, dopo la conclusione delle vicende di Wano, si trova nella sua fase finale finale. Rufy e i suoi compagni di viaggio hanno incontrano l’inafferrabile Vegapunk, ma è da qualche capitolo ormai che non si hanno più aggiornamenti sui protagonisti principali.

Infatti One Piece ha rivelato importanti novità su diversi fronti legati a personaggi secondari ma di spessore assoluto. Con il nuovo arco narrativo del manga, Oda ha anche mostrato la nascita di una nuova organizzazione chiamata Cross Guild, capitanata per sbaglio da Buggy.

Il capitolo 1082 del manga ha rivelato la vera intenzione della Cross Guild ma non è l’unica cosa. Infatti Oda ha rivelato la nave creata dai seguaci di Buggy per Crocodile e Mihawk.

Prima di proseguire ci teniamo a precisare che il presente articolo contiene alcuni spoiler legati a questo aggiornamento. Dunque per coloro che non voglio scoprire anzitempo gli sviluppi del manga l’ideale sarebbe non proseguire con la lettura.

Nel mondo di One Piece non esiste nessun personaggio come Buggy. La sua carriera di pirata ha dell’incredibile. In un certo senso si può dire che ha fallito verso l’alto. Infatti quando era molto giovane ha viaggiato con Roger, successivamente è diventato uno della Flotta dei Sette e adesso è addirittura Imperatore del Mare.

Ma anche se ha questa carica sta vivendo dei momenti durissimi e di sottomissione totale da parte di Crocodile e Mihawk.

Questi due però, grazie a Buggy hanno ottenuto una nuova nave, anche se ha un design piuttosto “clownesco“.

Infatti i seguaci di Buggy hanno realizzato la nave, la cui polena ha esattamente la faccia del clown. E chiaramente il risultato non suscita l’entusiasmo né di Mihawk né di Crocodile.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider CDNWukong. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Even Buggy knows that ship is ugly 😂 #ONEPIECE and now he made a passionate plea to survive and idk how Buggy does it. Always getting in and out of situations. pic.twitter.com/XffmO3GnlY — DJ 🥷(CW: ?) (@CDNWukong) May 9, 2023

A maggior ragione i due pirati picchiano Buggy senza sosta, appendendogli la testa ancora a un gancio. Anche se maltrattato, il clown rivela il prossimo grande passo che devono compiere come equipaggio.

Dopo Shanks e Teach, ora anche Buggy con la Cross Guild è pronto a entrare in azione. Anche se Buggy potrebbe non essere una grande minaccia per Rufy e il suo equipaggio, i suoi attuali “partner” sono un pericolo noto da non sottovalutare.

Fonte – Comicbook