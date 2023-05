Tra le uscite J-POP Manga del 17 maggio 2023 si segnala, all’interno della Osamushi Collection, l’uscita di Atom Cat.

Il geniale Osamu Tezuka rilegge il mito della sua più famosa creatura di carta, il mitico Astro Boy, in un’incredibile avventura con un protagonista inedito e irripetibile.

Continuano BJ Alex Box 8 (Vol. 15-16), Insomniacs After School 04, Black Jack 13 (Osamushi Collection), Smile Down The Runway 13 e Twilight Out of Focus.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 17 maggio 2023, ricordandovi anche gli ultimi annunci effettuati durante il Napoli Comicon 2023.

Le uscite J-POP Manga del 17 maggio 2023

Atom Cat – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

12,00 €

Nella seconda metà degli anni Ottanta del ventesimo secolo, il mercato del fumetto giapponese si distinse per la grande quantità di remake e spin-off immessi sul mercato. Il Dio del manga non fu da meno e nel 1986 vennero pubblicati i primi capitoli di Atom Cat, opera chiaramente ispirata all’universo di Astroboy (Twtsuwan Atomu) in cui Tsugio, un ragazzino vittima di bullismo, raccoglie dalla strada un gatto abbandonato. Successivamente i due, viaggiando in bicicletta, si scontrano contro una macchina di una coppia di giovani, perdendo i sensi: si scoprirà in seguito che l’auto era, in realtà, un ufo e i due occupanti degli alieni che, per salvare da morte certa il cucciolo, lo sottoporranno a un intervento chirurgico che lo trasfomerà in un gatto cyborg dotato di straordinarie capacità!

Insomniacs after school 4

di Makoto Ojiro

6,90 €

La serata di osservazione per lo sciame delle Perseidi di agosto è la missione da portare a termine per garantire la sopravvivenza del club di astronomia. Il lato tenero della senpai Shinomaru, un bagno in mare con le compagne di scuola e, infine, Isaki e Ganta… Un’estate scintillante.

Smile down the runway 13

di Kotoba Inoya

6,50 €

Ikuto è stato scelto per affiancare Mii come co-stilista per “Novice”, la linea di Aphro I dite rivolta ai giovani. Il suo obiettivo è vendere più di Too allo showroom collettivo, ma tra lui e Mii c’è ancora molto imbarazzo e i due non sono in grado di collaborare con sincerità. Tutte queste difficoltà stanno per spingerlo a rinunciare a partecipare alla Tokyo Girls Collection con Chiyuki… Nel frattempo, però, la ragazza è riuscita ad avvicinare una figura influente nel mondo della moda, qualcuno che potrebbe aprire loro tutte le porte! I grandi eventi della stagione si avvicinano e Ikuto deve prendere in mano la situazione per portare al successo il suo team!

Black Jack 13 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

12,00 €

Questa volta i pazienti per il chirurgo sfregiato arrivano persino da un altro pianeta! Ma anche altre preoccupazioni ben più terrene richiederanno tutta l’attenzione di Black Jack: da epidemie di colera a ragazzi cresciuti dalle belve, passando per amori dal passato e spietati produttori che vogliono fare di lui una star del cinema!

BJ Alex – BOX (Vol. 15-16)

di Mingwa

19,80 €

Jiwon e Dong-gyun sono ormai una coppia, ma nell’aria ci sono ancora delle questioni in sospeso: BJ Alex continuerà con le sue dirette? E, soprattutto, è il caso di dire a qualcuno della loro relazione? Perché l’improvviso buonumore di Jiwon è stato notato e tutti si chiedono chi avrà conquistato il cuore del single più ambito dell’università…

Twilight Out of Focus

di Jyanome

6,90 €

Mao Tsuchiya e Hisashi Otomo, due studenti di liceo del secondo anno, sono coinquilini e, poiché Hisashi è gay, hanno stabilito alcune regole di convivenza. Per prima cosa, Mao non dovrà svelare a nessuno il segreto di Hisashi, il quale non dovrà mai interessarsi a Mao. Inoltre, nessuno dei due dovrà interferire nei bisogni personali e sessuali dell’altro. Tutto sembra procedere in modo tranquillo finché il club di cinema della scuola, di cui anche Mao fa parte, decide di produrre per un festival un film di genere Boy’s Love, selezionando Hisashi per il ruolo principale. La vita non è mai così semplice come dovrebbe e alcune regole andrebbero stabilite meno frettolosamente.

