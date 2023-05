Tutte le uscite Star Comics, manga e non solo, della settimana

Tra le uscite manga Star Comics del 17 maggio 2023 si segnalano le nuove uscite di Record of Ragnarok (anche in limited edition), Dragon Ball Ultimate Editon e Detective Conan New Edition, oltre alla conclusione di Sanctuary.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 17 maggio 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche l’uscita di Goodbye, Eri della settimana scorsa.

Le uscite manga Star Comics del 17 maggio 2023

ADOU n. 5

MUST n.138

di Amano Jaku

Un po’ alla volta, sta venendo alla luce una storia di promesse, esperimenti deviati e capacità “trapiantate”. Le cavie, solitamente, sono bambini malati che, grazie alla fusione con i DNA di varie specie animali e vegetali, hanno la possibilità di sopravvivere, ma a costo di grandi sofferenze e di un futuro incerto. Possibile che Ewan sia davvero capace di estrarre i “semi” all’origine dei poteri?! Scelte disumane ricadono sugli Adou!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 35

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Dopo la conclusione della saga di NY che porta Ran a ricordare la brutta esperienza vissuta durante il suo viaggio in America con Shinichi, si apre il sipario su una gara televisiva tra detective che vede rivali Kogoro e Heiji Hattori. Quella che dovrebbe essere una trovata pubblicitaria si trasforma però in tragedia, quando una ragazza della troupe viene trovata morta vicino a un’enigmatica scritta sulla sabbia…

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 13

di Akira Toriyama

€ 15,00

Il Torneo Tenkaichi si avvia verso le fasi conclusive. Dopo che Goku ha sconfitto Tenshinhan, la seconda semifinale vede scendere in campo Piccolo e Shen, un personaggio dall’aspetto tutt’altro che minaccioso che si rivela essere nientemeno che Dio sotto mentite spoglie… Quale sarà il suo piano?

RECORD OF RAGNAROK n. 15

ACTION n.347

di Azychika , Shinya Umemura , Takumi Fukui

€ 6,50

UOMINI CONTRO DEI: LA SFIDA MORTALE PER LA SALVEZZA DEL MONDO!

.Il cruento scontro tra Qin Shi Huang, il sovrano dell’inizio, e Ade, il re degli Inferi, raggiunge il suo culmine! Quale sarà la capacità che va oltre i limiti umani di Qin Shi Huang, ora che ha mostrato i suoi occhi?! Per fronteggiarlo, Ade si ricopre di sangue ancora caldo, sfidandolo con il suo leggendario attacco!

RECORD OF RAGNAROK n. 15

LIMITED EDITION CON 3 SET DI STICKER

ACTION LIMITED n.347

di Azychika , Shinya Umemura , Takumi Fukui

€ 8,90

Per celebrare l’uscita del quindicesimo volume, sarà disponibile anche una Limited Edition con tre fantastici set di stickers!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

SANCTUARY n. 6

MUST n.139

di Ryoichi Ikegami , Sho Fumimura

€ 15,00

Quando, dopo aver superato innumerevoli ostacoli, sembra che il sogno di Akira e Chiaki di rigenerare il paese stia finalmente per realizzarsi, quest’ultimo inizia ad accusare i sintomi di una malattia incurabile. Il Giappone, il Santuario che hanno sempre voluto costruire insieme, è anche un luogo sacro in cui a niente e nessuno è permesso d’intromettersi tra loro due!

Il capolavoro dei maestri Fumimura e Ikegami giunge alla sua conclusione!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 21

SHOT n.262

di Sorata Akiduki

€ 5,90

UN’EROINA DETERMINATA, ATIPICA E… DAGLI SPLENDIDI CAPELLI ROSSI!

La vacanza è finita e Zen torna al castello reale. Mentre la proposta di matrimonio di Kiki giunge al suo culmine, Izana ordina a Zen di trasferirsi a Willant. Intanto, a Lilias, si avvicina l’esame per registrare la nuova specie di “pianta luminosa” che Shirayuki e gli altri hanno migliorato partendo dall’Olinmaris…

THERAPY GAME RESTART n. 2

QUEER n.60

di Meguru Hinohara

€ 6,50

L’ATTESISSIMO SEQUEL DI UNA DELLE SERIE BOYS’ LOVE PIU’ ACCLAMATE!

Quando Shizuma gli propone di andare a vivere con lui, Minato si prende del tempo per rifletterci e prepararsi all’idea: senza dubbio la convivenza aumenterà il tempo da dedicare alle coccole e alle tenerezze, quindi… Tanto vale buttarsi e andare a vedere un appartamento insieme, no?! La vita di coppia di Minato e Shizuma continua, ed è ormai tempo di fare il grande passo!

TO YOUR ETERNITY n. 18

STARLIGHT n.350

di Yoshitoki Oima

€ 5,90

POTRÀ UN ESSERE IMMORTALE, SENZA FORMA E SENZA NOME, COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI “VITA”?

Nel rifugio sotterraneo si svolge il combattimento tra Fushi e Mizuha, mentre a scuola Tonari e le sue compagne si scontrano contro il falso Fushi. Continuamente coinvolti in situazioni in cui rischiano la vita, le loro anime, unite, sfidano la sorte. Dopo una lotta accanita la battaglia giunge al termine, ma il dialogo con i knocker va avanti. Cos’è che desiderano e Fushi come reagirà quando lo scoprirà?

TRILLION GAME n. 3

GREATEST n.271

di Riichiro Inagaki , Ryoichi Ikegami

€ 6,90

Per portare avanti il loro business nei fiori legato a un’intelligenza artificiale fasulla, Haru e Gaku decidono di diventare degli host! Haru annuncia un nuovo piano d’azione per arrivare ai mille miliardi di dollari e la chiave del successo è in mano a quell’uomo!

WELCOME TO THE BALLROOM n. 3

MITICO n.293

di Tomo Takeuchi

€ 5,90

UNO DEI MANGA SPORTIVI PIÙ AMATI DEGLI ULTIMI ANNI, PLURINOMINATO AI PIÙ IMPORTANTI PREMI FUMETTISTICI GIAPPONESI

Mentre Hyodo è assente, fa la sua comparsa Gaju Akagi che vuole ballare con Shizuku. Per impedirlo, Tatara fa coppia con la sorella minore di Gaju, Mako, e partecipa alle sensazionali gare di ballo della Coppa Tenpei. Con il quickstep appreso direttamente da Sengoku come arma, Tatara sfida Gaju, che però gli è superiore sia in esperienza che in tecnica…