Pokémon Horizons è pronto a svelare il contenuto della sfera di Roy!

Pokémon Horizons da quando ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo ha da subito catturato l’attenzione dei fan tramite gli oggetti misteriosi di Liko e Roy. Stiamo parlando del ciondolo di Liko e della Poke Ball antica di Roy. Con il presente articolo riportiamo che l’anteprima del prossimo episodio di Pokémon Horizons anticipa il contenuto misterioso che si cela all’interno della Poke Ball!

La nuova serie, negli episodi iniziali, si è concentrata sull’introduzione di Liko e del suo Pokémon che la accompagnerà nel suo viaggio. Lo stesso è accaduto in seguito con Roy ma i loro cimeli segreti giocano un ruolo importante nella serie.

I precedenti episodi di Pokémon Horizons hanno infatti segnato il debutto di Roy nell’anime. Si tratta del secondo personaggio principale, e ha anticipato di essere in possesso di una Poke Ball antica. Ma questo mistero non durerà a lungo perché il la pagina Twitter ufficiale della serie ha condiviso l’anticipazione del sesto episodio. Di seguito ne riportiamo il contenuto in modo da darci un’occhiata:

Come si può vedere, il prossimo episodio della serie mostrerà il contenuto della sfera di Roy. Non a caso l’episodio sarà intitolato “La Poke Ball Antica” e possiamo anche riportarne la sinossi. “Gli Esploratori, che puntano al ciondolo di Liko, arrivano sull’isola e ostacolano i Rising Volt Tacklers. Liko e Roy lavorano insieme e combattono bene data la sintonia tra Sprigatito e Fuecoco, ma Amethio e Ceruledge si avvicinano a loro. Proprio in quel momento, il ciondolo di Liko torna a illuminarsi e contemporaneamente la Poke Ball Antica di Roy emette una luce strana!”

Sfortunatamente non c’è ancora modo di guardare Pokemon Horizons al di fuori del Giappone, ma è prevista un’uscita internazionale. La nuova serie ha determinato l’uscita di scena di Ashe del suo Pikachu per lasciare spazio alla nuova generazione di allenatori. Nella serie Horizons infatti, i due protagonisti sono Liko, il cui partner è Sprigatito, e Roy e insieme incontreranno molti personaggi durante il loro viaggio, incluso un gruppo guidato da Friede e dal Capitano Pikachu chiamato Rising Volt Tacklers.

Fonte – Comicbook