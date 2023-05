One Piece 1082: come si muoverà la Cross Guild?

Nel nuovo capitolo di One Piece abbiamo avuto modo tra le tante cose di esplorare l’obiettivo di Buggy, al momento facente parte di uno dei titoli più ambiti della Grand Line. L’obiettivo è stato raggiunto come sempre, grazie alla sua furbizia e alla sua astuzia, caratteristiche che lo rendono un vero pirata.

Nonostante la sua codardia all’interno del nuovo capitolo del manga abbiamo avuto modo di leggere che lo Yonko ha appreso la notizia riguardante i prossimi movimenti di Shanks, anch’esso diretto verso il tesoro. Il clown ha così deciso di guidare la Cross Guild verso One Piece con l’obiettivo di diventare il Re dei Pirati.

Come ben sapete la squadra è formata da Crocodile e Mihawk ed è diventata un problema talmente enorme per una grossa fetta di persone, e proprio per questo anche le loro taglie sono schizzate alle stelle. Come spesso accade Buggy è l’ solamente per la sua furbizia, vista la differenza di potenza con gli altri membri della squadra.

Tra le tante chiacchiere il Clown chiede ai due di ascoltarlo mentre al lato è appesa solamente la sua testa senza corpo menata copiosamente, così come leggiamo anche su CB.

Buggy parla della mossa di Shanks e di come quest’ultimo si sia mosso per andare alla ricerca del tesoro. Essendo un segno tangibile per la risoluzione di questo mistero, anche lo Yonko decide di muoversi con la sua squadra.

Il Rosso non avendo fatto nessuna mossa fino a questo momento, l’azione celere verso il One Piece ha destato dei sospetti in Buggy appunto, intento anche lui a seguire le orme del suo ex-compagno di ciurma. Ormai ci siamo: la saga finale sta muovendo tutti i pirati in una sola direzione e chissà questo cosa potrebbe portare.

Il nuovo capitolo di One Piece è già disponibile sulla piattaforma streaming MangaPlus.

Fonte Comic Book