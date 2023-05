Manga Super Robot: Arriva la nuova collana da edicola dedicata ai manga di Go Nagai

Manga Super Robot: Arriva la nuova collana da edicola dedicata ai manga di Go Nagai, il padre non solo di Devilman ma anche dei “robottoni” che hanno definito per sempre il genere mecha.

Mazinga, Ufo Robot, Jeeg Robot e tanti altri saranno presenti in questa interessante iniziativa, volta a onorare il lavoro di uno dei più grandi mangaka di sempre.

Le uscite totali sono 30 e cominceranno a partire dal 20 maggio in tutte le edicole. Il prezzo iniziale e di 4,99 euro, quindi di certo qualsiasi appassionato non può farsi scappare questa bellissima iniziativa editoriale.

La cadenza sarà di ogni due settimane e a partire dal secondo volume il costo aumenta a 9,99 euro. La fine della collana è prevista per il 29 giugno del 2024. Il primo volume, da come leggete in calce è “Mazinger Z 1”. Oltre a quelli di Nagai saranno presenti nella collana anche gli eventuali reboot della serie.

Mazinger è il capolavoro di fantascienza firmato dal maestro Gō Nagai che ha rivoluzionato un genere e segnato un’intera epoca! Koji Kabuto, Sayaka, il dottor Yumi, il dottor Hell e tanti altri, noti al pubblico italiano soprattutto per la serie televisiva, rivivono tra le pagine di quest’opera intrisa di colpi di scena, azione e battaglie senza esclusione di colpi. Descrive così la fonte ufficiale.

Annuncio GEDI Gruppo Editoriale (La Repubblica):

La collana si comporrà di 30 uscite totali che andranno a coprire in ordine le seguenti serie:

Mazinger Z (6 voll.)

Jeeg Robot (2 voll.)

Ufo Robot Grendizer (volume unico)

Di nuovo Mazinger Z (reboot realizzato da Gosaku Ōta, 5 voll.)

Great Mazinger (4 voll.)Di nuovo anche Ufo Robot Grendizer (stesso discorso di Mazinger Z, 4 voll.)

Grendizer Giga (2 voll.)

Z Mazinger (5 voll.)

La prima uscita è prevista per il 20 Maggio al prezzo promozionale di €4,90; le altre seguiranno a cadenza quindicinale al prezzo di €9,90.