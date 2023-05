Tra le uscite Planet Manga dell’11 maggio 2023 troviamo il secondo volume di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas: Il Mito di Hades, proprio mentre si avvicina l’uscita italiana del film live-action dedicato alla storica saga, oltre alle nuove uscite di titoli come Shangri-La Frontier (anche nella consueta edizione Expansion Pass con booklet allegato), Sakamoto Days, Togen Anki: Sangue Maledetto, The Elusive Samurai e tanti altri.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga dell’11 maggio 2023.

Le uscite Planet Manga dell’11 maggio 2023

Shangri-La Frontier 8

Manga Top 175

NUOVE, INCREDIBILI LEGACY WEAPON!

Dopo aver superato indenne, ma annoiato, la riunione tra Wolfgang, Wolfschwarz, SF-Zoo e Library, Sunraku è pronto a tornare nel Nido di Cristallo, dove intende sfruttare gli enormi scorpioni nascosti tra i minerali…

Expansion Pass

VOLETE SCOPRIRE IN ANTICIPO PICCOLI MA FONDAMENTALI DETTAGLI PER COMPRENDERE LA LORE DI SHANFRO?

Se sì, questa è l’edizione che fa per voi. Nel booklet, infatti, c’è sempre qualcosa di interessante che, unito a tutti gli altri tasselli, vi permetterà di prevedere le mosse di Sunraku e soci!

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 2

Il Mito di Hades

UNA SCONVOLGENTE RIVELAZIONE E UN TRAGICO DESTINO

La resurrezione di Hades è completa e l’esercito di Specter ai suoi ordini si sta radunando. Tenma, ormai divenuto il Saint di Pegasus, parte con i Gold Saint Shion e Dohko alla volta del paese dove è cresciuto. Cosa troverà ad attenderlo?

The Elusive Samurai 4

Manga Mega 59

CHE STRANI, I SAMURAI…

…Quando si trovano in difficoltà, invece di spremersi le meningi per uscirne, pensano solo a morire in maniera gloriosa. Niente a che vedere con Hojo Tokiyuki, un professionista della fuga… che dovrà far ragionare dei samurai fuori di testa!

Sakura, Saku 2

Manga Love 168

COME FAI A CAPIRE SE SEI INNAMORATA?

Possibile che Saku fino al giorno prima fosse persa per Ryosuke e ora, di colpo, i suoi sentimenti abbiano cambiato direzione? Tutti i misteri dell’amore secondo Io Sakisaka in un numero che parla di segreti, proposte imbarazzanti e tradimenti.

Shy 10

Manga Fight 60

CONTO ALLA ROVESCIA

Shy, l’eroina del Giappone, ottiene un nuovo potere dopo aver indossato l’anello di Vuoto, ma a quale prezzo? Dopotutto l’oggetto può accedere alla parte più profonda dell’animo di chi lo porta. Intanto mancano sei mesi all’eclissi solare…

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 4

Collana Japan 174

UN ENORME DEBITO

Quale desiderio può avere un ragazzino vissuto sottoterra come Kai, che fino a poco tempo fa non conosceva nemmeno il colore del cielo, se non quello di ripagare il maestro Akeboshi?

Hinowa Ga Crush! 8

LA GRANDE SAGA DI AKAME GIUNGE AL TERMINE

Hinowa e i suoi alleati si adoperano per realizzare il loro ambizioso piano che metterà fine a guerre e sofferenze. Il punto di partenza è Tsutsuji, dove regna il crudele Jinkai. Il sipario si apre sull’ultimo sanguinoso atto della battaglia in nome della pace!

Sakamoto Days 7

Generation Manga 41

UN INCONTROLLABILE ISTINTO OMICIDA

Sakamoto incontra il misterioso individuo che si firma X, autore di un attacco senza precedenti al mondo dei sicari. Il protagonista ha promesso alla moglie Aoi che non avrebbe più ucciso, ma quando l’avversario lo provoca…

D. Gray-Man 28

NON PIANGERE MAI!

Al culmine della disperazione, piega le labbra nel tuo sorriso più bello, perché la tristezza può evocare il Conte del Millennio. La verità dell’incontro tra Allen Walker e Mana si tinge di crudeli dettagli, mentre è sempre più arduo distinguere i santi dai peccatori.

Konosuba! – This Wonderful World 14

Capolavori Manga 156

COME ASSECONDARE LE RICHIESTE DI BEN DUE DIVINITÀ?

Kazuma ha salvato Darkness dalle insidie del crudele lord Alderp, ma questo non significa che si possa godere l’agognato ozio infarcito di stravizi… Ora infatti dovrà vedersela con Eris e Aqua, che farà del suo meglio per farlo impazzire.

Togen Anki: Sangue Maledetto 5

Manga Best 29

RIUSCIRANNO SHIKI, JIN E COMPAGNI A RESPINGERE TSUBAKIRI MOMOMIYA E YOMOGI MOMOKUSA?

I Momotaro hanno assalito la sede di Kyoto dell’Oni Kikan: dopo aver sigillato tutti all’interno, hanno dato il via a un metodico e crudele sterminio. Gli studenti della Rasetsu Academy si sono però accorti in tempo dell’attacco…