One Piece sta proseguendo nella sua saga finale (così come ha confermato anche Oda) in maniera lenta e controllata, rivelando solamente passo dopo passo alcune delle basi volte a rivelare i grandi misteri di questa longeva epopea piratesca.

Se non avete letto il capitolo 1082 ovviamente non continuate la lettura, ma se lo avete fatto (ricordandovi che è possibile leggerlo in inglese sulla piattaforma ufficiale di Shueisha MangaPlus ndr), restate con noi per eventuali approfondimenti.

Tornando al capitolo, tra le tante cose ha regalato al pubblico un cliffhanger incredibile dove Sabo sta per rivelare nel dettaglio tutto quello che è successo durante il Reverie. Insieme a Wano queste saga è stata davvero importante e fino a questo momento non abbiamo avuto modo di spulciare tutti i dettagli.

In seguito al Reverie è stato rivelato che Sabo avrebbe fatto fuori il re Nefertari e da allora è stato acclamato come un eroe. Questo ha destabilizzato non solo i lettori ma anche tutti i pirati che hanno conosciuto il personaggio, data l’azione non conforme alle caratteristiche di uno dei “fratelli” di Luffy, così come leggiamo su CB.

Passo dopo passo abbiamo compreso che la vicenda non è andata proprio in questo modo e che quindi, presto o tardi Sabo svelerà tutto nel dettaglio muovendo così il lettore verso la tragica e complessa verità. Tutti gli eventi e le decisioni attuate in questo momento si sono mosse proprio dopo il Reverie.

One Piece 1082: le pesanti parole di un grande personaggio

Il capitolo 1082 di One Piece fa ammirare al pubblico la base dell’Esercito Rivoluzionario nel Regno di Kamabakka e Sabo è finalmente riuscito a tornare dagli altri.

È riuscito anche nell’intento di rubare una nave a Lulusia, mentre sta andando da solo a un incontro con Dragon e Ivan.

Il segreto che sta per svelare e davvero pericoloso, visto che nemmeno gli altri Capitani dell’Esercito Rivoluzionario dovrebbero venirne a conoscenza. Sabo ci spiegherà quindi cosa è successo veramente dall’ultima volta che abbiamo visto Marijoa dalla fine dell’arco Reverie.

Fonte Comic Book