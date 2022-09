One Piece: svelati aggiornamenti importanti su Sabo

One Piece prosegue con il suo viaggio finale del manga dopo la conclusione definitiva dell’arco di Wano. Poiché questo paese era completamente chiuso, i protagonisti, coinvolti nella rivolta per rovesciare la tirannia di Kaido, erano tagliati fuori dal mondo esterno. Dunque non hanno avuto modo di scoprire le dinamiche che nel frattempo stavano accadendo.

Dopo che Rufy riesce a sconfiggere definitivamente Kaido, diventa uno dei nuovi imperatori e insieme alla sua ciurma saluta Momonosuke, Kin’emon e Yamato per proseguire il suo viaggio. In questo frangente si scopre che dopo il Reverie, Sabo e l’Armata Rivoluzionaria avevano avviato il piano di rovesciare i Draghi Celesti.

Tuttavia alcuni voci cominciavano a girare prepotentemente secondo le quali Sabo, l’imperatore delle fiamme, avrebbe ucciso Re Cobra. Parliamo del Re di Alabasta nonché padre della principessa Vivi. Dinanzi a queste notizie Dragon si era mostrato sollevato per il fatto che Sabo fosse sopravvissuto ma non avrebbe accettato la sua presenza se tutto si fosse rivelato vero.

Coloro che non hanno intenzione di scoprire in anteprima le vicende del manga di One Piece, l’ideale sarebbe non proseguire oltre con la lettura.

Grazie al capitolo 1060 di One Piece è possibile riportare alcune novità molto importanti che confermano che Sabo non ha ucciso Re Cobra. È proprio lui a confermarlo dopo, dal Regno di Lulusia, che si è messo in contatto con Dragon e tutta l’Armata Rivoluzionaria. Questa sua smentita riempie di gioia tutti compreso Rufy, che non aveva mai avuto dubbi sulla sua innocenza.

Non solo conferma la sua innocenza, ma racconta anche che nella stanza del Trono al castello di Pangea aveva visto qualcuno sedersi sul trono vuoto.

La sua chiamata però viene intercettata dal Governo e i cinque Astri di Saggezza ascoltano le sue parole. Con loro c’è Im, colui che siede sul trono vuoto. Dopo aver scoperto la sua posizione accade qualcosa di terribile.

Il Regno di Lulusia, dove si trovava Sabo durante il collegamento, sparisce completamente finendo in cenere. In altre parole qualcuno o qualcosa polverizza totalmente l’isola intera. Non ci sono altre novità su Sabo.