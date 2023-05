Demon Slayer 3: le animazioni dell’episodio 5 fanno impazzire i fan

Non ci sono modi di fermarlo: Demon Slayer con la terza stagione animata sta letteralmente facendo impazzire i fan, successivamente al livello raggiunto in questo arco narrativo con la qualità delle animazioni targate Studio Ufotable.

Questo studio ha sempre lavorato bene con questo anime e fin dalla prima stagione il loro talento è stato fin da subito messo in una vetrina importante, dove il pubblico ha condiviso rilevanti elogi al riguardo.

Dopo le prime presentazioni a proposito dei nuovi personaggi sono partiti ovviamente i primi scontri di questa nuova stagione con al centro Muichiro e Gyokko, che hanno continuato a combattere mentre tutti gli occhi si sono rivolti a Tanjiro che ha combattuto contro Hantengu.

Dopo un’attenta analisi il protagonista ha scoperto il punto debole del suo nemico, sfruttando tale varco per far valere la spettacolare e potente nuova mossa: il Sun Breathing (Il Respiro del Sole). Chi ha letto il manga conosce l’importanza di questa mossa, quindi Ufotable ha dato il meglio di se.

Essendo un battle shonen la crescita di Tanjiro di certo non si fermerà con questo attacco, ma senza ombra di dubbio possiamo considerarlo un ottimo punto di partenza per il ragazzo, capace già di tenere testa a dei demoni davvero potenti e pericolosi.

Ovviamente andate in calce se volete gustarvi nuovamente la scena:

DEMON SLAYER HAD NO REASON TO POP OFF LIKE THIS pic.twitter.com/8cL7vzKIBw — PridefulSin 🪼 (@ReignOfPride) May 7, 2023

Ovviamente questo è solamente il primo post volto ad elogiare tale sequenza:

THIS EPISODE MADE ME LOSE MY TEMPER 🔥 pic.twitter.com/CHTA241lTd — Demon Slayer (@KimetsuDaily) May 7, 2023

Come se non bastasse alcuni utenti hanno poi elogiato anche tutto il comparto tecnico, non solo le animazioni: “Fantastica regia e incredibile colonna sonora: Ufotable ha fatto un lavoro così straordinario mostrando allo stesso tempo quanto sia inquietante Gyokko”.

Fantastic directing and OST, Ufotable did such an amazing job showing how creepy Gyokko is #鬼滅の刃 pic.twitter.com/Oeq5QMbHs2 — Ario (@Ario_Kamado) May 7, 2023

“L’episodio 5 di Demon Slayer ha dato il giusto contributo a questa parte della stagione. Mi ha tolto il fiato e mi ha lasciato assolutamente sbalordito. Gyokko è stato adattato meravigliosamente, mitsuris ost è 10/10 e Solar Halo… wow. Legittimamente i primi 3 tagli preferiti in kny. Non so cos’altro dire 10/10 non è abbastanza”.

Demon Slayer episode 5 BLEW the doors off the season. took my breath away and left me absolutely stunned. Gyokko was adapted wonderfully, mitsuris ost is 10/10 and Solar Halo… wow. legitimately top 3 favorite cuts in kny. Idk what else to say 10/10 just isn’t enough pic.twitter.com/TpnzDLZ7tm — Esta♠️ (@knyesta) May 7, 2023

Fonte Comic Book