One Piece: come fidarsi dei suoi personaggi? La risposta di Eiichiro Oda

Il legame creato da One Piece verso i suoi lettori/spettatori è davvero incredibile e senza ombra di dubbio è stata la chiave che ha permesso a Eiichiro Oda di continuare la sua storia per così tanto tempo, insieme a tante altre caratteristiche ovviamente.

Tra i numerosi motivi, i legami presenti tra il pubblico e i vari personaggi nella storia sono sicuramente i punti cardine a cui l’autore si attiene, e proprio per questo cerca sempre e comunque di creare fiducia e interconnessione tra i due, tirando fuori personaggi complessi, sfaccettati ed equilibrati come Sanji ad esempio, come possiamo leggere anche dal post in calce.

Grazie al sempreverde profilo Twitter @Sandman_AP possiamo leggere attentamente un estratto di un’intervista posta all’autore qualche anno fa, che spiega i motivi per cui il pubblico ha donato fiducia ai personaggi di One Piece: la tecnica a quanto pare è l’equilibrio.

Oda (2018): I appreciate that One Piece characters are popular among women, but basically I want to draw them in a way that boy readers find cool and interesting. For example, Sanji is not only cool but also a pervert.🤣 The ones that are liked by the same gender are trustworthy. pic.twitter.com/CsEXxrgDQq

