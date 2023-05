Purtroppo con l’aumento dell’utenza intorno al settore degli anime, come tutte le cose la pirateria sta prendendo piede, proiettando l’industria in perdita ovviamente, così come leggiamo dalla fonte CBR.

Come riporta poi Average Being al momento un sito streaming illegale è all’interno di una top 10 mondiale per quanto riguarda tale servizio, mettendo in allarme altre piattaforme come Crunchyroll ad esempio, che legalmente inserisce nel suo catalogo anime da vedere a pagamento (o con le pubblicità annesse ndr).

Il rapporto in questione tramite l’analisi di dati, afferma che questo sito illegale di streaming è al momento all’ottavo posto della classifica, scavalcando addirittura Prime Video e Hulu. Pensate che Crunchyroll che si è classificata solo al 22° posto: questo conferma un problema da non sottovalutare.

La pirateria nel settore anime continua ad aumentare: il settore in forte perdita

Stando alle parole di un portavoce della Average Being, molti di questi utenti si sono ritrovati “costretti a farlo”, data la mancanza sulle varie piattaforme legali dei loro anime preferiti. Per via delle licenze, diritti e via discorrendo, non tutti i prodotti arrivano nel resto del mondo, quindi anche per questo il pubblico spesso “ruba”.

La Japan’s Content Overseas Distribution Association, un’associazione di categoria responsabile della supervisione della distribuzione internazionale dei contenuti giapponesi e delle operazioni anti-pirateria, aveva precedentemente pubblicato uno studio in cui si affermava che l’industria dell’intrattenimento del Paese aveva perso tra i 14,2 e i 16,5 miliardi di dollari a causa della pirateria dei media giapponesi nel solo 2021.

I dati sono cresciuti esponenzialmente poi, durante la pandemia COVID-19 che come ben sappiamo ha costretto l’utenza a trovarsi un hobby, un passatempo, anche se per farlo ha poi contribuito a tale perdita per uno dei settori più importanti del momento.

Stando alle ultime analisi di mercato la pirateria aveva fatto perdere all industria circa 6,8 e i 10,5 miliardi di dollari nel 2021. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra al riguardo.

Fonte CBR