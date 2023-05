I 7 personaggi fin troppo potenti

Se c’è una cosa che tantissimi appassionati di manga e anime amano vedere, sono personaggi carismatici, intelligenti e soprattutto potenti. Spesso, principalmente nei manga shonen, i protagonisti subiscono la superiorità dell’avversario prima di poter capire come sconfiggerlo, ma è impossibile non ammettere quanto sia piacevole guardare un potente protagonista dominare facilmente i propri avversari. Chiaramente in questo modo non ci sarebbe nessuna crescita del personaggio e la trama potrebbe appiattirsi, ma è comunque un aspetto apprezzato.

Negli ultimi anni è molto frequente vedere dei personaggi molto potenti, forse troppo in alcuni casi. Mentre alcuni personaggi iniziano come sopraffatti, possedendo abilità uniche che li rendono praticamente imbattibili, altri si sviluppano nel tempo. A quest’ultima categoria appartengono personaggi old school come Goku, che in ogni singolo combattimento non riusciva mai ad imporsi all’istante sull’avversario nonostante la sua potenza.

In questa discussione, quindi, vogliamo individuare e analizzare i 7 personaggi shonen e seinen fin troppo potenti.

I 7 personaggi shonen e seinen fin troppo potenti

La seguente lista include i personaggi che sono generalmente conosciuti, in modo da renderla il più accessibile possibile a tutti i lettori. Inoltre non segue un ordine preciso.

Dio Brando – Le Bizzarre Avventure di JoJo Saitama– One-Punch Man Satoru Gojo – Jujutsu Kaisen Zeno – Dragon Ball Super Shigeo Kageyama – Mob psycho 100 Vash the Stampede – Trigun Taro Sakamoto – Sakamoto Days

7) TARO SAKAMOTO

Taro Sakamoto è il protagonista principale del manga Sakamoto Days scritto e disegnato da Yuto Suzuki. Sakamoto è ex sicario che ha rinunciato a una vita di ricchezza e criminalità per sposare Aoi. La sue abilità sono troppo potenti, infatti nonostante abbia lasciato il suo vecchio lavoro non ha perso le sue abilità e forza sovrumane. Durante le situazioni estreme, perde repentinamente peso, raddoppiando la sua già enorme forza. Ha sempre la meglio su chi gli da la caccia e dopo il matrimonio agisce in modo diverso. Infatti ha promesso a sua moglie che non avrebbe mai più ucciso nessuno, quindi si limita a sconfiggere o rendere inoffensivi i suoi avversari.

6) VASH THE STAMPEDE

Vash the Stampede, il protagonista di Trigun, merita sicuramente un posto in questa lista come personaggio fin troppo potente. La serie è ambientata in un mondo futuristico, e segue la storia della vita di Vash che ha un’enorme taglia di 60 miliardi sulla sua testa. Si tratta di un pistolero estremamente abile ed è conosciuto come tifone umanoide. Questo perché Vash è spesso circondato della distruzione e del caos. Impugnando un enorme revolver in nichel, viaggia di città in città per saperne di più e proteggere ciò che la sua madre adottiva, Rem, apprezzava di più: l’amore e la pace. Questo nobile obiettivo si contrappone alla scia di distruzione che lascia dietro di sé ogni volta che attraversa interi villaggi. Questi infatti vengono rasi al suolo ma senza lasciare vittime.

5) SHIGEO KAGEYAMA

Il protagonista di Mob Psycho 100 risulta fin troppo potente. Parliamo di Shigeo Kageyama, che normalmente cerca di evitare guai e vivere una vita ordinaria e tranquilla. Non usa i suoi poteri così spesso come altri personaggi elencati, ma se i suoi nemici lo spingono troppo oltre, Shigeo libererà immediatamente un potere psichico senza pari. A causa di un incidente avvenuto quando era piccolo, reprime i suoi poteri per evitare di far male alle persone. Tuttavia in questo modo non fa che accumulare tutte le emozioni che reprime ogni giorno. Infatti quando raggiunge il picco queste esplodono facendolo combattere a pieni poteri. Ma, quando perde conoscenza, Shigeo non ha più controllo sul suo corpo e le sue abilità sorpassano il limite. Può facilmente distruggere chiunque, mostro o spirito.

4) ZENO

La serie di Dragon Ball nel corso degli anni ha introdotto un alto numero di personaggi interessanti. Chiaramente tra i più rilevanti e forti non possiamo non menzionare Son Goku, Jiren e Broly, ma c’è un che personaggio li supera tutti. Parliamo di Zeno, il Re di tutti i 12 Universi. Nonostante Dragon Ball Super abbia introdotto il Dio della Distruzione Beerus, questo è consapevole che non potrebbe mai competere con questo essere onnipotente, l’entità più potente di tutto il mondo di Dragon Ball. Zenone, in quanto omni-re, non ha nemmeno bisogno di combattere. Può cancellare istantaneamente qualsiasi cosa dall’esistenza, una persona, un pianeta, un’intera galassia o persino un universo. Una volta ha spazzato via sei universi quando era di cattivo umore, lasciandone solo 12 dietro, come ha spiegato una volta Whis.

3) SATORU GOJO

Jujutsu Kaisen ha un personaggio fin troppo potente e questo si chiama Satoru Gojo, ed è il mentore del protagonista Yuji Itadori. Dal suo modo di essere sembrerebbe solo un individuo fin troppo sicuro di sé, bizzarro e prepotente. Molto scherzoso nei confronti dei suoi studenti, sa essere anche antipatico e crudele nei confronti dei dirigenti stregoni. Satoru è estremamente fiducioso nelle sue capacità e si credende invincibile in termini di abilità e potenza. Effettivamente è così, infatti è estremamente potente. Riesce a bloccare qualsiasi attacco creando l’infinito tra sé e il suo avversario. Può sovraccaricare la mente di chiunque con l’infinito espandendo il suo dominio. Satoru è anche un formidabile combattente corpo a corpo.

2) SAITAMA

Saitama è il protagonista principale del manga seinen scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata. Non poteva assolutamente mancare in questa lista visto che incarna perfettamente il titolo del manga, One-Punch Man. Infatti questo eroe riesce a eliminare ogni minaccia mostruosa e distruttiva con un semplice pugno. Chiaramente è uno dei personaggi fin troppo potenti. E nonostante questo Saitama entusiasma e diverte gli spettatori con le sue vittorie a colpo singolo combattimento dopo combattimento. Ci sono però alcune battaglie più lunghe e coinvolgenti come quella contro Boros e Garou. Saitama ha spiegato che ha raggiunto una tale forza sovrumana seguendo una routine giornaliera di 100 piegamenti sulle braccia, 100 squat, 100 addominali, 10 km di corsa e tre pasti al giorno. Possiede velocità, agilità e resistenza apparentemente divine, al punto che può sopravvivere nello spazio.

1) DIO BRANDO

Si tratta dell’antagonista principale della prima e della terza parte della serie Le Bizzarre Avventure di JoJo. Il manga di Araki è caratterizzato da personaggi dotati di poteri noti come Stand, un potere psichico che consiste nella concretizzazione dell’energia spirituale di un individuo. Molti dei personaggi della serie dotati di questi poteri presentano però dei punti deboli. Tuttavia per DIO il discorso è diverso. Infatti anche senza le abilità del suo Stand, è un combattente pericolosissimo. Le sue abilità da vampiro lo rendono un avversario temibile. Il suo stand nella terza serie è The World che, che gli conferisce incredibile forza fisica, resistenza e riflessi. Soprattutto lo stand di Dio è capace di fermare il tempo per un lasso di tempo non indifferente, ma questo non intacca DIO.