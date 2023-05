Akuma Kun: primo trailer e dettagli sul nuovo anime Netflix

Akuma-kun è il prossimo anime targato Netflix, che si ispira all’opera omonima degli anni sessanta. Dopo tante versioni arriva finalmente un prodotto televisivo su una piattaforma nota come quella appena citata, volta a donare nuova linfa vitale a questa singolare storia.

Così come leggiamo su Comic Book la piattaforma streaming ha pubblicato un primo poster e un primo trailer ufficiale, insieme a tanti altri dettagli.

Il manga Akuma-kun di Shigeru Mizuki ha subito molti cambiamenti rispetto alla sua prima pubblicazione, anche se al centro di tutto rimane il protagonista Akuma-kun che usa il potere dei demoni per aiutare a raggiungere la pace.

Anche se non abbiamo una data di uscita precisa, sappiamo che la nuova produzione animata farà capolino sulla piattaforma streaming nel corso di questo autunno.

Junichi Sato (che ritorna dall’anime televisivo Akuma-kun degli anni ’80 e ’90) supervisiona il progetto come direttore principale del progetto Akuma Kun, mentre Fumitoshi Oizaki è il regista di Encourage Films.

Toei Animation si occuperà della produzione complessiva, Hiroshi Ohnogi supervisionerà la sceneggiatura della serie e Sakae Shibuya disegnerà i personaggi.

Il cast di Akuma Kun vedrà il ritorno di Yuko Mita come voce di Akuma I/Singo Umoregi e Toshio Furukawa come Mephisto II e Mephisto III, Yuki Kaji come Akuma II/Ichiro Umoregi, Ryoko Shiraishi come Sanae Kazama, Yumiri Hanamori come Mio Kazama, Fairouz Ai come Gremory e Yukiyo Fujii come Hina Asanagi.

Akuma Kun è il protagonista di questa vicenda che cerca di creare una società in cui l’umanità realizza il suo vero potenziale e vive felicemente, con l’aiuto di alcuni improbabili alleati.

Se avete visto il trailer potete benissimo ammirare tutto il lavoro tecnico dello studio di animazione, che ha sperimentato una soluzione davvero risolutivo per questo genere di storia, inizialmente narrata in un medium sempre complesso e in evoluzione come quello del manga.

Nonostante l’opera sia degli anni ’60 la produzione è riuscita a creare il giusto connubio tra vecchio e nuovo anche in questa produzione così come vediamo dal primo trailer.

