Tanti titoli nuovamente disponibili tra le uscite Planet Manga del 4 maggio 2023: si segnalano lo speciale volume che festeggia il 20° anniversario di Full Metal Alchemist e il quinto numero di Yu-Gi-Oh! Complete Edition.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 4 maggio 2023.

Le uscite Planet Manga del 4 maggio 2023

Fullmetal Alchemist – 20th Anniversary Book

12,00 €

LA FORZA BRUTA DI UN BERSERK

UN VOLUME SPECIALE NELLO STESSO FORMATO DELL’ULTIMATE DELUXE EDITION CREATO PER CELEBRARE I VENT’ANNI DI FULLMETAL ALCHEMIST

Commenti, dettagli e rivelazioni esclusive, ma anche i capitoli extra realizzati in occasioni speciali dall’autrice, Hiromu Arakawa, la maggior parte dei quali inediti in Italia!

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 5

14,90 €

COLPI D’ASTUZIA E MOSSE A SORPRESA

Seto Kaiba è arrivato sull’isola in cui Pegasus J. Crawford ha riunito i migliori giocatori di Magic & Wizards.

Per accedere alla fase finale del torneo, dovrà battere Yugi Muto. La sfida tra i due esperti duellanti è subito spettacolare…

Noragami 18

Manga Choice 18

5,20 €

Per salvare Bishamonten dal giudizio del Cielo, Yato ha sfidato a duello il possente Takemikazuchi. I fulmini, come draghi dorati, hanno riversato la loro rabbia sulla Terra, mentre l’affilata lama di Sekki ha trafitto, con un bagliore d’argento, il Dio del Tuono! Ora cosa succederà?!

Noragami 19

Manga Choice 19

5,20 €

One-Punch Man 11

Manga One 32

5,20 €

ONE e Yusuke Murata ci trasportano ancora una volta nel folle mondo di One-Punch Man. Mentre Mazza Metallica entra in azione contro una calamità di livello Drago, il gigantesco Antico Millepiedi, Saitama sta per salire sul ring del torneo di arti marziali…

Naruto il Mito 72

5,20 €

Forti dei poteri dell’Eremita delle sei vie, Naruto e Sasuke rappresentano l’ultima speranza di un’umanità soggiogata dall’eterna illusione dello Tsukuyomi Infinito e minacciata da Kaguya, l’essere divino che reclama per sé il pianeta… A oltre 15 anni dall’esordio, l’imperdibile appuntamento con l’ultimo numero del manga più amato di sempre!

Boruto: Naruto Next Generations 3

Planet Manga 129

5,20 €

L’ATTESO SEGUITO DEL CAPOLAVORO NARUTO. SUPERVISIONE DI MASASHI KISHIMOTO!

I cinque kage, Sasuke e Boruto devono fronteggiare Momoshiki del clan Ootsutsuki, giunto sulla Terra per impadronirsi del chakra dei cercoteri. Potenziato dall’Albero Divino, questo avversario si rivelerà incredibilmente forte. Cosa potrà salvare i nostri eroi in un simile frangente?

Seraph of the End 1

Arashi 8

5,20 €

La toccante storia di un ragazzo e del suo giuramento di vendetta: un’epica battaglia per il destino dell’umanità in un mondo devastato da un misterioso virus e sotto l’opprimente minaccia dei vampiri…

Seraph of the End 2

Arashi 9

5,20 €

IL FENOMENO DARK FANTASY DI SHUEISHA

C’è fermento nel regno dei vampiri, mentre per Yuichiro e Yoichi ha inizio l’addestramento nella Compagnia Demoniaca della Luna. Ma c’è qualcosa di ben più difficile del dimostrare il talento necessario per ottenere un’arma demoniaca…

Bleach 7

5,20 €

Dopo essere riuscito a contrastare persino il potentissimo Menos Grande, Ichigo sembra non temere rivali, ma un nuovo pericoloso nemico apparso all’orizzonte potrebbe mettere a dura prova le sue capacità combattive, allo scopo di portargli via qualcosa di molto importante. Riuscirà Ichigo a tenere fede al suo nome e proteggere ciò che gli è caro, o dovrà per la prima volta assaporare l’amaro gusto della sconfitta? In ogni caso, si tratterà di un’esperienza che lo guiderà su una strada senza ritorno…

Bleach 13

5,20 €

Uccidere o morire… quale sarà il destino di Ichigo? Il giovane dio della morte sta affrontando il duello più feroce nel quale si sia mai trovato coinvolto! Non solo il suo avversario è lo shinigami più potente che abbia incontrato finora, ma è pervaso da una passione sfrenata per la battaglia che lo rende estremamente pericoloso. Nel frattempo, Ganju e Hanataro arrivano da Rukia, prigioniera nel Palazzo del Pentimento in attesa di essere giustiziata…

Bleach 14

5,20 €

Ganju e Hanataro sono riusciti ad arrivare da Rukia, prigioniera nel Palazzo del Pentimento in attesa di essere giustiziata, ma Byakuya sta per raggiungerli… se i due non riescono a escogitare in fretta qualcosa, sono spacciati! Nel frattempo, Uryu Ishida si troverà a scontrarsi con il capitano più crudele e spietato del Gotei 13. Il giovane quincy dovrà scoccare tutte le frecce del suo arco stavolta, perché è in gioco la sua vita!

Bleach 15

5,20 €

La conclusione mozzafiato dello scontro tra Uryu Ishida e il capitano più spietato del Gotei 13! E mentre il giovane quincy attinge a tutte le sue forze per vendicare l’onore del nonno, Ichigo si allena duramente allo scopo di riuscire a padroneggiare il bankai. Ha solo tre giorni di tempo per compiere un’impresa che persino ai più bravi richiede almeno dieci anni…! Ma il giovane dio della morte non può permettersi esitazioni: è in gioco la vita di Rukia!

Bleach 71

5,20 €

Arriva finalmente in Italia il manga di Tite Kubo, che sta facendo letteralmente impazzire i lettori di tutto il mondo. Premio Shogakukan 2005 come miglior shonen, è la storia di Ichigo Kurosaki, un ragazzo dotato di un’abilità molto particolare: è in grado di vedere i fantasmi. E se la sua vita è già pazzesca a causa di questo dono, immaginate cosa gli potrebbe succedere se diventasse… un dio della morte?! Un intreccio appassionante, animato da un cast di personaggi estremamente variegato e impreziosito da uno stile di disegno attentissimo ai dettagli e originale nella fusione effettuata di vecchie e nuove tendenze, strizzando l’occhio, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento dei personaggi, alla moda alternativa streetwear. Da “Bleach”, serializzato su “Weekly Shonen Jump”, è stata tratta anche una serie animata, il cui primo episodio è stato trasmesso in Giappone nel 2004 e che sta riscuotendo tutt’ora un grande successo.