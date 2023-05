One Piece: le 10 curiosità legate a Nami

Scopriamo quali sono le principali curiosità di Nami in One Piece!

Uno dei personaggi apparsi da subito in One Piece è Nami. Oltre al protagonista Rufy, che all’inizio del suo viaggio incontra subito Zoro, debutta la cosiddetta gatta ladra, chiamata così per la sua ossessione per i soldi e i tesori. Chiaramente Nami è molto più di questo, infatti è la navigatrice della ciurma di Cappello di Paglia e senza di lei i componenti della ciurma protagonista non avrebbero mai raggiunto nessun’ isola.

All’inizio della serie Nami ha una bruttissima considerazione di ogni pirata. Infatti per lei sono tutti persone malvagie e questo è legato a un fortissimo trauma che ha subito quando da bambina aveva perso sua madre adottiva per via dei pirati. Tuttavia tutto cambia quando incontra Rufy, il quale non ci pensa due volte ad aiutarla a eliminare e cacciare definitivamente Arlong e l’Arlong Park dal villaggio di Coco.

Da quel punto in poi entra ufficialmente a far parte della ciurma e insieme a Rufy, Zoro, Sanji e gli altri, ha vissuto tantissime avventure, tutt’ora in corso. E in questa discussione il nostro obiettivo è quello di individuare e analizzare le 10 curiosità legate a Nami in One Piece.

Il suo personaggio ricorda una strega Nami usa la tecnica a tre spade di Zoro Eiichiro Oda ha disegnato Nami a età diverse Nami è tra i più intelligenti della ciurma Le cose che più apprezza sono i soldi e i mandarini È l’unica della ciurma a cambiarsi spesso i vestiti Credeva che la foto sulla sua seconda taglia fosse per una rivista Oda ritiene che le si addice il Frutto del Diavolo Rombo Rombo La sua specialità in cucina Presenta due caratteristiche in comune con Son Goku

10) PRESENTA DUE CARATTERISTICHE IN COMUNE CON SON GOKU

Nami ha alcune caratteristiche in comune con Son Goku e per essere più precisi entrambi possiedono un bastone allungabile e una nuvola in grado di trasportare le persone. Infatti è esattamente la caratteristica di Goku, il protagonista di Dragon Ball, ma Son Goku è un personaggio letterario. Più precisamente è un mago, monaco, re, saggio e guerriero dall’aspetto di scimmia, nonché il malizioso protagonista del romanzo Il viaggio in Occidente, basato su racconti popolari risalenti alla dinastia Tang.

9) LA SUA SPECIALITÀ IN CUCINA

Tutti sanno che il cuoco della ciurma di Rufy è Sanji e soprattutto che i suoi piatti sono sempre di alto livello. Ma Oda ha rivelato che anche Nami è brava in cucina e infatti la sua specialità è l’anatra arrosto con salsa di mandarino. Tuttavia Nami non si smentisce mai infatti fa pagare per quello che cucina anche dai suoi compagni di viaggio.

8) ODA RITIENE CHE LE SI ADDICE IL FRUTTO DEL DIAVOLO ROMBO ROMBO

Il mangaka ha condiviso che se Nami dovesse mangiare un Frutto del Diavolo, quello che meglio le si addirebbe sarebbe quello di tipo Rogia Rombo Rombo, che possiede Ener. Probabilmente perché è l’unica che è riuscita a non farsi colpire dal potere dei nemico di Skypiea.

7) CREDEVA CHE LA FOTO SULLA SUA SECONDA TAGLIA FOSSE PER UNA RIVISTA

La prima taglia della navigatrice della ciurma di Cappello di Paglia ammontava a 16 milioni Berry, mentre la seconda a 66 milioni. Si scopre che la foto di Nami presente sul manifesto della sua seconda taglia è stata fatta da un fotografo. Questo le ha mentito dicendole di lavorare per una rivista, quindi le aveva chiesto di fare uno scatto. Nami ha acconsentito a patto di farla apparire carina. Dopo gli eventi di Wano, la taglia di Nami è ammontata a 366 milioni di Berry.

6) È L’UNICA DELLA CIURMA A CAMBIARSI SPESSO I VESTITI

Tra i primi sei membri dell’equipaggio, Nami è l’unica che cambia spesso i suoi vestiti. Gli altri invece sono sempre vestiti allo stesso modo perché ognuno di loro possiede un buon numero di abiti uguali, ma la verità è che la navigatrice non dà i soldi agli altri componenti della ciurma per aggiornare il guardaroba.

5) LE COSE CHE PIÙ APPREZZA SONO I SOLDI E I MANDARINI

Nami, come tutti i suoi compagni di viaggio, apprezza alcune cose in particolare e queste sono i soldi e i mikan, ovvero i mandarini. Non a caso i mandarini in Giappone sono un simbolo di prosperità, quindi è come se le piacessero i soldi e più soldi ancora. Questo però si collega al suo passato con la sua madre adottiva, Bellmer, si occupava della coltivazione di mandarini.

4) NAMI È TRA I PIÙ INTELLIGENTI DELLA CIURMA

Nami è il terzo personaggio più intelligente tra quelli presentati nella saga del mare orientale, e anche uno dei più intelligenti della ciurma di Cappello di paglia. Su questo non ci sono molti dubbi anche perché ricoprendo il ruolo di navigatrice non poteva che essere così.

3) EIICHIRO ODA HA DISEGNATO NAMI A ETÀ DIVERSE

Oda è solito divertirsi con i propri fan nella rubrica SBS presente in ogni volume del manga. Infatti nel volume 92 ha disegnato Nami a età diverse. Più precisamente ha rappresentato il suo aspetto a quarant’anni e a sessant’anni. Di seguito è possibile dare un occhiata al risultato:

2) NAMI USA LA TECNICA A TRE SPADE DI ZORO

Uno dei componenti della ciurma più forti in assoluto, oltre che resistente, è Zoro. Si tratta dello spadaccino che ambisce a diventare il numero uno e questo significa superare Mihawk, l’avversario finale che ha puntato dalla saga del Baratie. Pare che, sempre su richiesta di un fan, Oda abbia trasformato Nami in un spadaccino, nello stile a tre spade del suo compagno di viaggio, Zoro.

1) IL SUO PERSONAGGIO RICORDA UNA STREGA

Molti aspetti del personaggio di Nami ricordano quelli di una strega. Questo è dovuto a diversi aspetti come il modo con cui veniva chiamata nel suo villaggio. A questo si unisce anche la sua natura seduttiva, l’abilità di prevedere il tempo e controllarlo in certi aspetti con il suo Clima Takt. Dopo avere assistito alle sue tecniche di combattimento, alcuni personaggi si sono domandati veramente se fosse una strega. Nel salto temporale di due anni, nami finisce su Weatheria, un’isola del cielo artificiale, dove, curiosamente, tutti gli abitanti sono vestiti da maghi.