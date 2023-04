Le uscite Panini Comics del 27 aprile 2023

Tra le uscite targate Panini Comics del 27 aprile 2023 troviamo The Witcher: Ronin, graphic novel pubblicata in due versioni: una in versione “occidentale”, cartonata a colori e in grande formato; l’altra in versione manga, in formato ridotto, bianco e nero e con senso di lettura all’orientale.

The Witcher: Ronin

The Witcher: Ronin

L’universo di The Witcher incontra il folklore giapponese!

Una nuova storia in cui Geralt è un ronin che si aggira per il Giappone medioevale, tra kappa, tengu e altre creature leggendarie.

Il Witcher sta dando la caccia a qualcuno, e questo lo porterà a prendere decisioni difficili ma necessarie per raggiungere il suo scopo… perché la posta in gioco è davvero alta!

Testi di Rafał Jaki (produttore esecutivo di Cyberpunk 2077: Edgerunners) per i disegni di Hataya!

The Witcher: Ronin – Manga Edition 1

The Witcher: Ronin

IL PIÙ ORIGINALE DEI FUMETTI DI THE WITCHER IN FORMATO MANGA E IN BIANCO E NERO!

Star Wars : I Jedi dell’Alta Repubblica

Star Wars: The High Republic – Chronicles of the Jedi

Secoli prima della nascita di Luke Skywalker, i Jedi sono all’apice del loro potere, ma una minaccia si para all’orizzonte: i Nihil.

Grazie a questa guida vedrete i personaggi più importanti dell’Ordine dei Jedi, le creature, i veicoli e i pianeti prendere vita grazie a una serie di illustrazioni inedite.

Scoprite i misteri della Forza e il particolare design delle spade laser di questa incredibile epoca!

Noir Burlesque 2

Noir Burlesque tome 2

Slick ha ritrovato la sua Debbie. Ora però lei si fa chiamare Caprice, è una star del burlesque ed è fidanzata con Rex, un gangster con cui Slick ha dei conti in sospeso, ma per il resto è rimasta quella di un tempo: bella e pericolosa.

Il genere di donna per cui gli uomini farebbero follie.

Il genere di donna che sa come approfittarne. Forse Slick ha imparato la lezione, o forse no. Tra femme fatale, colpi di pistola e regolamenti di conti, si conclude l’omaggio di Enrico Marini ai film noir americani degli anni Cinquanta.

The Goon Deluxe 6

Un Mucchio di Roba

The Goon (2019) #1/12

Dopo una serie di strane avventure all’estero, Goon e Franky tornano a Lonely Street solo per ritrovarsi un’orda di personaggi ripugnanti che hanno approfittato della loro assenza.

Sembra proprio che sia ora di menar le mani!

La nuova serie di Eric Powell, pubblicata in occasione del ventennale della sua creatura, raccolta in un volume deluxe!

Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe 1

Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #1/12, Teenage Mutant Ninja Turtles Micro-Series (2011) #1/5, Teenage Mutant Ninja Turtles 30th Anniversary Special (2014) #1

Per la prima volta in volume, le storie che hanno dato inizio alla rinascita fumettistica delle Tartarughe Ninja!

Le origini dei nostri eroi e di Splinter, l’arrivo di Vecchio Diavolo, l’entrata in scena di Shredder e del Clan del Piede, le prime avventure in solitaria di Raffaello e dei suoi fratelli e molto altro ancora in un volume reso ancora più imperdibile da una storia breve inedita in Italia.

Il tutto in una specialissima confezione… da asporto che farebbe venire l’acquolina in bocca alle stesse TMNT!