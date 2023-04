Con il capitolo 92 Dragon Ball Super continua la sua corsa a proposito della saga con al centro il Dr. Hedo e gli Androidi Gamma 1 e Gamma 2, volti alla conquista della Terra e alla sconfitta di Gohan e Piccolo, al momento le minacce più grandi dopo Goten e Trunks.

Il prequel ha visto i due al centro dell’attenzione e dopo solo qualche capitolo la storia dei due Saiyan si è tramutata nuovamente in una vicenda secondaria, lasciando i due ragazzini nuovamente indietro. Se avete visto il film sappiamo benissimo il loro ruolo nella saga “Super Hero”.

Come potevamo aspettarci questo nuovo arco narrativo aggiunge davvero poco al momento che non sia stato mostrato già all’interno del nuovo lungometraggio, quindi anche il breve scontro tra Goku e Broly non fa la differenza. Chiaro, per chi non ha visto il film è di certo una sorpresa, e su questo non discutiamo.

Se ben ricordate Dragon Ball Super: Super Hero ha mostrato Goku, Vegeta e Broly allenarsi sul Pianeta di Beerus, successivamente all’apparizione di Black Freezer e agli eventi visionati nella pellicola precedente dedicata appunto a Broly.

Il lungometraggio ha reso canonico il personaggio proprio per questo inserimento all’interno della timeline principale.

L’allenamento in questione è volto a risvegliare il potenziale di Broly, riuscendo allo stesso tempo a fargli mantenere il controllo del suo spirito, cosa importantissima per un guerriero. Allo stesso tempo Goku e Vegeta si allenano duramente in vista dello scontro contro Black Freezer.

Dragon Ball Super 92, inizia lo scontro tra Goku e Broly

Goku vs Broly Dragon Ball Super manga chapter 92 pic.twitter.com/VVU9RW4dxE — DragonBallSuperLAT🉐 (@dbslat) April 20, 2023

Come vediamo la tavola in questione mette al centro i due guerrieri, e Broly non è trasformato nella sua pericolosa forma vista nei film a lui dedicati. Anche qui il manga ci mostra una scena già vista nel film, confermando apertamente che questa saga è essenzialmente un approfondimento di quanto visto in “Super Hero”.

Nonostante ci possano essere delle aggiunte di certo non saranno presenti ardui cambiamenti. Cosa ne pensate del nuovo capitolo? Ricordiamo che potete leggerlo sull’app ufficiale Shuieisha MangaPlus.

