Pokémon: svelata la sinossi dell’episodio di debutto di Roy

Pokémon Horizons è la nuova serie anime che ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo il 14 aprile. Priva di Ash ketchum, la serie ha introdotto Liko e recentemente abbiamo anche condotto una breve comparazione tra la protagonista e Ash. Liko e Sprigatito hanno condotto l’anime fino ad ora, ma presto la coppia si unirà Roy. E infatti con il presente articolo vogliamo riportare la sinossi dell’episodio di debutto di Roy.

L’aggiornamento arriva dal Giappone dopo che sono emerse alcune aggiunte alla guida TV locale. In questa occasione la serie Pokémon Horizons ha condiviso alcuni dettagli degli episodi quattro e cinque.

Il titolo dell’episodio sarà “Un tesoro arenato” e si concentra sul dirigibile dei Rising Volt Tracklers che effettua un atterraggio di emergenza su un’isola remota. Tuttavia il Fuecoco della nave scompare. Liko e Sprigatito quindi sbarcano sull’isola alla ricerca di Fuecoco. L’isola dove si trova Liko è quella in cui vive un ragazzo di nome Roy, e assiste a un misterioso Pokémon.

L’episodio successivo si intitolerà “Ti ho trovato, Fuecoco“. Il titolo anticipa l’incontro tra Roy e Fuecoco. Per incontrarlo, Roy arriva sull’aeronave dei Rising Volt Tacklers, ma a causa di una serie di sfortuna non ci riesce. Nel frattempo, il sottomarino degli esploratori si avvicina al dirigibile.

Come si può vedere, questi due episodi richiamano in particolare Roy, quindi anticipano il debutto dell’altro protagonista della serie. I primi tre episodi si concentrano su Liko mentre cerca di costruire un legame con Sprigatito. Liko è in missione per salvare i suoi Pokémon dopo un teso incontro con l’equipaggio di Amethio. Ma con Friede dalla sua parte, Liko dovrebbe essere in grado di salvare il suo partner.

Il 28 aprile, Pokémon Horizons debutterà con il suo quarto episodio, in cui con molta probabilità debutterà Roy. Si dice che il ragazzo stia cercando il suo partner e sembra che Fuecoco catturerà la sua attenzione. Una volta che Roy avrà Fuecoco cominceranno a viaggiare insieme, allora il nuovo anime inizierà davvero.

Fonte – Comicbook